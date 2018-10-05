О госзакупках, кадрах и новейших разработках в сфере медицины

Био- и медицинские технологии - одно из приоритетных научно-технических направлений, развиваемых в особой экономической зоне «Дубна». Свои проекты в данной сфере сегодня в ОЭЗ реализует 31 компания. На территории созданы или находятся в стадии создания 12 новых производств, в которые резидентами уже проинвестировано около 8 млрд. рублей. С целью решения совместных проблем предприятий медицинской промышленности в Дубне создан Медико-технический кластер Московской области (МТК МО). Поэтому не случайно на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» темам биомедицины было уделено особое внимание.

Живой интерес вызвала секция прикладных биотехнологий, на которой специалисты научного центра АО «СВОБОДА» и созданного здесь космецевтического инкубатора анонсировали разработки последнего поколения, в том числе, зубную пасту на основе коллоидного серебра. Химик-исследователь Надежда Елина познакомила участников секции с инновациями в крайне актуальной для косметической отрасли сфере - трансдермальных системах доставки пептидов на примере косметических продуктов, разработанных и выпущенных ООО «Космецевтический инкубатор».

Самой многочисленной по числу участников стала мини-конференция «Вопросы развития медицинской промышленности в Московской области», включавшая в себя две больших секции, специально организованных для производителей медицинских изделий и лекарственных средств, других представителей профессионального сообщества. Одну из них провел президент ассоциации Росмедпром, почетный председатель МТК МО Юрий Тихонович Калинин. На ней выступили зам. начальника отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Разия Солодова, начальник Управления инновационной и научной политики министерства инвестиций и инноваций региона Виктория Халимендик, руководители компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», другие специалисты. Речь шла о совершенствовании системы закупок производимой в Подмосковье медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе, организациями здравоохранения региона и г. Москвы.

Выступавшие отмечали, что сегодня недостаточно механизмов, обеспечивающих государственные закупки у российских производителей, а действующие законодательные нормы не позволяют им реализовать более 30% продукции. Все это приводит к простоям и сокращениям смен на предприятиях. В ходе дискуссии прозвучало немало интересных предложений. Например, о применении квотирования, как дополнительного инструмента защиты внутреннего рынка, создании равных условий для импортеров и отечественных производителей и другие. Разия Солодова привела статистику, из которой следует, что по итогам первого полугодия 2018 г. доля объема производства медицинских изделий и лекарственных средств в Московской области от общего объема производства в России составляет 17% и имеет позитивную динамику, а доля объема производства лекарственных средств - 23% от их общего производства в стране. Виктория Халимендик рассказала о формировании перечней инновационной продукции и мерах господдержки предпринимателей в подмосковном регионе.

Дискуссия второй секции касалась кадрового обеспечения предприятий медицинской и фармацевтической промышленности. Участники мероприятия многое узнали о подготовке специалистов для этой отрасли в университете «Дубна», в том числе, о создании в вузе инженерной химической школы по подготовке кадров для Медико-технического кластера и предприятий наукограда. Также обсуждались вопросы обеспечения качества выпускаемых медицинских изделий и перехода отечественных производителей на отечественные сырье и комплектующие. До сведения профессионального сообщества была доведена информация о создании в 2019 году центра радиационной стерилизации в Дубне и вводе в эксплуатацию производственных площадей для сдачи в аренду резидентам ОЭЗ «Дубна» общей площадью порядка 18 тыс. кв. метров.

Участники открытого заседания Совета Медико-технического кластера Московской области обсудили порядок проведения технических испытаний и исследований с целью оценки биологического действия медицинских изделий, а также правила проведения их регистрации в рамках Евразийского экономического союза. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБУ ВНИИМТ Росздравнадзора и Медико-техническим кластером Московской области. На ближайшую перспективу запланировано подписание еще одного значимого для развития отрасли документа о сотрудничестве с Российским фондом технологического развития.

Резолюция по итогам всех обсуждений с конкретными предложениями будет подготовлена до конца этой недели и направлена для дальнейшей проработки в правительство Московской области и профильные федеральные органы исполнительной власти.