О бюджетных деньгах на набережную

Напомним, что в перспективе на эти цели будет направлено 100 млн. рублей из федерального бюджета – в результате победы наукограда во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Финансовую помощь пообещал во время недавнего визита в Дубну губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предполагается, что долевое участие в реконструкции набережной примут и градообразующие предприятия. Но размеры вложений пока не обозначены.

Что касается проекта благоустройства, то администрация городского округа уже запустила конкурсные процедуры по определению исполнителя работ. А утвердить соответствующую корректировку в бюджете должны депутаты.

Эта тема несколько раз обсуждалась на профильной депутатской комиссии, запрашивалась дополнительная информация, изучались все представленные документы. Но вопросы оставались, и 4 октября, на очередном, расширенном заседании комиссии по бюджету с участием Главы городского округа Дубна Максима Данилова и сотрудников администрации 12 депутатов вновь попытались получить на них ответы.

Дискуссия была продолжительной и эмоциональной. Во-первых, как оказалось, в техническом задании (ТЗ) к проекту указан далеко не полный перечень необходимых работ. Андрей Тамонов выразил общие сомнения: вряд ли подрядчик будет проектировать то, что ему не заказывали. И настоятельно потребовал учесть мнение жителей нашего города и Общественного совета Объединенного института ядерных исследований, которые вносили свои предложения по благоустройству любимого места отдыха горожан.

Во-вторых, как отметил заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный, в корректировке к бюджету значится 24 млн. рублей, но не предоставлена даже укрупненная смета на проектирование, непонятно, сколько стоит каждый ее раздел. Удивляет также отсутствие рабочей документации в составе проекта. Бюджетные средства нельзя тратить «вслепую», нужна ясность и прозрачность, считает депутат.

Нужно понимать, что 24 млн. рублей – это примерно такая же сумма, как на все годовое обслуживание электросетевого хозяйства и на освещение города, или на организацию пассажирских транспортных перевозок в год, или весь объем средств на ремонты тротуаров. К планированию таких масштабных и чувствительных затрат в бюджете города нужно подходить очень внимательно, обсуждать и прорабатывать со всеми органами власти и городским сообществом. Только при таком подходе каждый будет отдавать себе отчет в том, что город получит в результате выполнения данного проекта и за какие средства.

Председатель бюджетной комиссии Евгений Углов обратил внимание коллег на условия конкурса (Постановление Правительства РФ от 7.03.2018 г.), согласно которым проекты-победители должны быть реализованы до конца 2019 года в полном объеме. Не получится ли так, что по тем или иным причинам город лишится и дотации, и муниципальных денег?

Высказывались депутатами и другие опасения. Например, остается непонятной «верхняя планка» стоимости проекта благоустройства набережной. Между тем, Дубна уже сталкивалась с нелимитированной закладкой бюджетных средств при проектировании вантового моста: слишком дорогостоящие варианты надолго затормозили процесс, и потребовалась разработка нового проекта.

И все же сам факт привлечения в город 100 млн. рублей из федерального бюджета при обещанной поддержке областного правительства много значит для дальнейшего развития города. Поэтому на следующей неделе состоится внеочередное заседание Совета, на котором пройдет голосование по предлагаемой корректировке бюджета.

Если к тому моменту будет готова детализированная смета на 24 млн. рублей и учтены предложения жителей в ТЗ, принять взвешенное решение депутатам будет намного легче.