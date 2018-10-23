Новые технологии резидента ОЭЗ «Дубна» для 3D-электроники

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «С-Компонент Дубна» осуществляет проект по разработке и производству металлизированных керамических корпусов, плат и других электронных компонентов на основе современного материала - высокотехнологичной керамики. В этом году коллектив разработчиков представил ведущим российским производителям радио- и микроэлектроники свою новую продукцию и технологию, которые сразу получили одобрение, а компания - новые заказы.

По мере ускорения роста интеграции электронных систем и движения в сторону компактности применяемых компонентов, электронная промышленность подходит к технологическому пределу сложности схем, выполненных в одной плоскости. Это касается, в том числе, классических печатных плат и другой подобной продукции. Очевидный выход из ситуации – это переход к 3D-электронике, что предполагает создание многоуровневых многокристальных структур с вертикальной коммутацией, состоящих из нескольких слоев материалов с высокой теплопроводностью и хорошими электроизоляционными свойствами.

- Мы задумались над решением этой проблемы и в сотрудничестве с одним из ведущих мировых производителей систем электропитания разработали новейший мощный DC-DC преобразователь, - рассказывает генеральный директор ООО «С-Компонент Дубна» Олег Куль. - Материал корпуса и плат - алюмонитридная керамика, теплопроводность которой составляет более 170 Вт/мК, что сопоставимо с теплопроводностью алюминиевых радиаторов. Материал проводников - серебряные пасты толщиной 60 мкм. Такими же пастами сплошным слоем заполняются сильноточные переходные межслойные отверстия диаметром до 0,6 мм. Данное конструктивное решение позволяет работать с токами до 100А, обеспечивая отвод тепла за счет собственных свойств, без принудительной вентиляции.

Преимуществами нового преобразователя являются, в первую очередь, минимальные массогабаритные характеристики и полностью отечественное производство плат и паст. Такие же высокие параметры имеет еще одна новая продукция компании, предназначенная для авиационной техники, - специализированные керамические герметичные вводы для блоков силового привода. Применяемые при их изготовлении передовые инновационные решения собственной разработки специалистов дубненского резидента обеспечивают высокую вакуумплотность и функционирование изделий в самых жестких условиях эксплуатации, при минимальном весе и объеме. В авиакосмической отрасли такие характеристики имеют критическое значение, особенно в сложных ситуациях.