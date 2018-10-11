Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» инвестируют в свои проекты более полумиллиарда рублей

На Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области, который прошел под председательством министра инвестиций и инноваций региона Вадима Хромова, свои бизнес-планы представили три компании. Все они получили поддержку членов Экспертного совета.

Две компании планируют построить на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» собственные производства по выпуску инновационной продукции. На площади в 5 тыс. кв. метров ООО «БАННЕР» намерен разрабатывать и производить силовое электрооборудование, в том числе, «умные» счетчики электроэнергии. Компания будет использовать многолетний опыт в производстве силового электрооборудования китайского партнера и инвестора проекта – группы компаний Баннер Электрик, которая с 1991 года работает на рынке интеллектуальных решений для электроэнергетики. Общий объем вложений в проект составит порядка 315 млн. руб., а строительство первой очереди в 2 тыс. кв. метров должны завершить через полтора года.

В настоящее время в России практически отсутствуют компании, специализирующиеся именно на производстве передвижных телевизионных станций (ПТС). Выпуском спецтехники, в том числе ПТС, занимаются порядка 10 организаций, но они далеки от рынка профессионального теле-оборудования и не всегда удовлетворяют высоким требованиям конечного заказчика. Разработкой, производством и сопровождением современных передвижных телевизионных станций займется ООО «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ». В строительство производства на площади 3 тыс. кв. метров, которое компания планирует завершить в течение полутора лет, а также его развитие будет вложено порядка 195 млн. руб. Основными покупателями продукции станут ВГТРК, «Первый Канал. Всемирная сеть», «ТНВ Татарстан», «ТВЦентр» и другие компании.

Генеральный директор ООО «ГеймДев» Иван Хорошилов разработал собственную программную платформу, которая позволяет быстро создавать и внедрять контент в формате виртуальной и дополненной реальности как для высоконагруженных систем, так и для мобильных устройств, благодаря чему можно сократить время вывода новых продуктов на рынок. В такой разработке заинтересованы государственные и частные компании из сферы промышленности, развлечений и пр. Именно созданием программно-аппаратных комплексов и контента для виртуальной реальности и займется на территории ОЭЗ «Дубна» новая компания. Общий объем инвестиций - 8 млн. руб. А всего новые резиденты особой экономической зоны готовы вложить в реализацию своих проектов 518 млн. руб.