Новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции МВД России вступят в силу 6 октября 2018 года

«Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России», зарегистрированный 25 сентября 2018 г. Минюстом России. Приказ вступит в силу 6 октября этого года.

Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в том числе имеющими электронные паспорта, при этом закреплена возможность осуществления регистрационных действий при наличии паспорта транспортного средства на бумажном носителе, в том числе в случае его утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу – реализована возможность его замены или получения дубликата. Таким образом, заявители сами определяют какой паспорт для них удобнее и предпочтительнее.

Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств со 180 до 360 суток.

Приказом регламентируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования документов о праве собственности на него. В этом случае главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее установленному на транспортном средстве (то есть не было факта внесения изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.

По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия и т.д.

Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и упрощения соответствующих административных процедур для заявителей.