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Нелегальные грузоперевозки в Дубне. Фото галерея

Дорожный патруль     68     ср, 24.10.2018 - 15:49

24 октября 2018 года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна совместно с Управлением административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а так же ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу Дубна, провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нелегальных коммерческих перевозок легковыми такси. 

Два водителя привлечены к административной ответственности по ст 14.1 части 2; ст. 12.31.1 части 3,2; ст. 11.14 части 1,2,3.  Ведётся административное расследование.

ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД