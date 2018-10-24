Нелегальные грузоперевозки в Дубне. Фото галерея

24 октября 2018 года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна совместно с Управлением административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а так же ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу Дубна, провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нелегальных коммерческих перевозок легковыми такси.