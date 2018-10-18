Награда депутату

Почетной грамотой Московской областной Думы награжден депутат Совета депутатов городского округа Дубна С.К. Соколов. Соответствующее постановление подписал председатель регионального парламента И.Ю. Брынцалов.

По ходатайству коллег по депутатскому корпусу, почетная грамота Мособлдумы и наградной знак – медаль с надписью на аверсе «ПРАВИТ ЗАКОН» вручены Сергею Константиновичу за активную жизненную позицию, активную деятельность в составе городского Совета депутатов, труд на благо родного города и его жителей и в связи с 65-летием.

С.К. Соколов родился 18 октября 1953 года в Дубне. По окончании геологического факультета МГУ им. Ломоносова с 1980 по 1992 год работал научным сотрудником Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов в Москве. Кандидат геолого-минералогических наук, автор многих научных публикаций.

В дальнейшем перешел в Научно-производственное объединение «Кросна», на должность первого заместителя генерального директора, затем был председателем Совета директоров НПО.

В настоящее время – директор по региональному развитию ООО «Плюспэй», компании-резидента Особой экономической зоны «Дубна».

Имеет воинское звание подполковник запаса и государственные награды – медаль за отличие в воинской службе за выполнение заказа Минобороны РФ во время боевых действий в Чеченской Республике.

В 2011 году организовал и возглавил в Дубне отделение партии «Яблоко».

На протяжении многих лет Сергей Константинович Соколов занимается благотворительностью, оказывает спонсорскую помощь ветеранам, инвалидам, школам и спортивным командам, в том числе городской команде по алтимат фрисби. При его поддержке добивались высоких результатов юные футболисты Дубны: неоднократно становились чемпионами России, обладателями Кубка России и международных кубков. Многие получили звание «кандидат в мастера спорта». Несколько воспитанников С.К. Соколова стали чемпионами мира в составе студенческих команд.

Сергей Константинович занимается литературной деятельностью, выпустил три сборника стихов, в 2015 году вошел в Союз писателей России.

Депутатом по 18-му округу С.К. Соколов избран 14 сентября 2014 года; с 2017 года возглавляет территориальную депутатскую группу Институтской части города и района Черная речка.

Совет депутатов городского округа Дубна поздравляет Сергея Константиновича с юбилеем и желает неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях на благо наукограда, Подмосковья и Отечества!