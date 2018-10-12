На глобусе Дубны появится новое море

Это проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха, одержавший победу во всероссийском конкурсе проектов, в котором участвовали 69 регионов России.

В работе форума приняли учас­тие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев, зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского союза тур­индустрии Сергей Шпилько, председатель совета директоров группы компаний «Агранта» и совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин и другие.

– Туризм в целом и водный в частности мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озер, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в регионе огромен, – сказал губернатор Игорь Руденя, представляя на пленарном заседании этот масштабный проект.

Стоимость «Волжского моря» оценивается более чем в 9 млрд рублей, из них более 80% составляют частные инвестиции. Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

Центр кластера разместится на территории Завидова и станет отправной точкой для путешествий по Волге. Как сообщил Игорь Руденя, планируется строительство нового речного порта и железнодорожного вокзала с прямой веткой от пути Москва – Санкт-Петербург. Ключевым объектом «Волжского моря» станет туристический транспортно-пересадочный узел.

Раскинется Волга широко

На этой территории будет стыковаться водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Проект позволит развивать водный туризм на круизных судах, яхтах и катерах среднего класса не только в Тверской области, но и в других регионах, расположенных на Волге, вплоть до Астрахани.

В рамках создания курорта «Волжское море» будет построен также круглогодичный комплекс для отдыха с аквапарком и гостиницами. Он охватит территории особой экономической зоны «Завидово», а также Калязина, Кимр, Конакова, Весьегонска и Твери, которые будут развивать разные направления туризма. Протяженность водохранилища, будущего «Волжского моря», составит около 120 км, расстояние от будущего порта до Твери и до Дубны – по 60 километров.

Как сообщила Ольга Голодец, впервые принимавшая участие в форуме, проект означает фактически новый старт речного круизного туризма. Федеральные деньги будут вложены в строительство портовой структуры, а местные инвестиции придут в развитие мест проживания и инфраструктуры, которая необходима для отдыха людей.

– Символично, что форум проходит в Тверской области, где течет Волга,– заметил Игорь Руденя. – Мы хотим сделать наш регион столицей речного туризма. Мы надеемся увеличить за пять лет туристический поток в два раза. Планируются реконструкция уже действующих причальных стенок и строительство новой инфраструктуры, что стимулирует появление новых объектов. Развитие водного туризма будет способствовать и развитию муниципальной экономики.

Амбициозные планы

Закономерно, что именно в Завидове будет осуществляться этот грандиозный проект – ведь этот курорт, как напомнила Ольга Голодец, ежегодно принимает около 200 тысяч туристов:

– Огромная цифра по любым меркам! Если такие комплексы разного уровня и звездности будут появляться на территории Российской Федерации, это станет стимулом развития внутреннего туризма.

Как сообщила вице-премьер, в 2017 году в России было осуществлено 56,5 млн туристических поездок, в 2018 году ожидается увеличение количества туристов на 10 млн человек. С 2015 года в нашей стране реализуется Федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма, в которой правительство берет на себя обязательства по содействию развитию инфраструктуры.

– Тот факт, что на государственный рубль пришли такие капитальные вложения бизнеса, превосходит наши самые смелые ожидания, – заметила Ольга Голодец. – Сейчас мы предполагаем, что на один рубль вложения федеральных средств приходится два рубля инвестиций. Но в реальности все гораздо интенсивнее! Хочется сразу всех порадовать: здесь, в Тверской области, где с 2019 года в рамках ФЦП будет реализовываться «Волжское море», проект будет иметь продолжение и качественное изменение. В России существует большой потенциал для развития речного туризма: у нас 130 портов, наши реки и морские пути пользуются огромным спросом, пока не до конца удовлетворенным. ФЦП по развитию туризма будет состоять из двух частей: первое – это оборудование портов, содействие развитию инфраструктуры подъезда к ним и отдыха на воде, второе – развитие гражданского судостроения.

По словам вице-премьера, в 90-е годы судостроительная отрасль была в глубоком кризисе. Сейчас правительство прикладывает усилия, чтобы развивать строительство пассажирских судов – круизных и судов на воздушной подушке. Она выразила надежду, что форум «Реки России», на котором собрались профессионалы отрасли, даст толчок развитию речного круизного туризма.

Издалека долго

Среди участников форума были представители многих регионов России, заинтересованные в привлечении на свою территорию путешественников. Флагманом в речном туризме Тверской области является Калязин – в этом году его посетили более 50 тысяч пассажиров с круизных теплоходов. В ближайшие пять лет турпоток предполагают увеличить вдвое. Как сообщил глава администрации района Константин Ильин, после того, как правительство региона приняло решение о выделении субсидий на развитие туризма, в этой сфере произошел прорыв, что стало возможным также благодаря хорошему взаимодействию с работающими в этой отрасли компаниями.

– В этом году мы открыли два объекта – улиточную ферму на базе яхт-клуба и музей «Волгари» на территории пристани. Вскоре будут открыты гончарная мастерская и музей коклюшечного кружевоплетения. Это очень немало, – сообщил нам Константин Ильин. – В ближайшие пять лет планируем создать более 20 объектов туризма. В рамках проекта «Волжское море» наш район получил 170 млн рублей на реконструкцию и благоустройство улиц Калязина.

Не первый раз участвует в этом форуме и наш сосед – Вологодская область. Владимир Осиповский, начальник департамента культуры и туризма этого региона, уверен, что за речным, круизным туризмом большое будущее:

– Наша делегация приехала в Завидово, чтобы понять, куда нам идти – вектор развития отрасли определяет именно этот форум. По нашей области проходит водная артерия Волго-Балт, и мы заинтересованы в развитии речного туризма. Этот кластер, надо сказать, развивается у нас достаточно активно. Прошлогодняя навигационная кампания завершилась с результатом 840 заходов судов, а общий туристский поток в области превышает 2,8 миллиона человек.

– Межрегиональный проект по развитию Волги включает в себя много аспектов, – рассказала нам Юлия Скоромолова, директор Агентства по туризму Ульяновской области. – Это экология, развитие транспортных путей, межрегиональных маршрутов, инфраструктуры. И без совместных усилий результатов мы не добьемся. Форум позволяет не только получить информацию, но и поделиться своим опытом.

Юлия Скоромолова рассказала об успешных начинаниях в сфере речного туризма, о рекреационном комплексе Ульяновской области, включающем в себя всевозможные курорты, туристические и оздоровительные базы. И кстати, именно санатории дают региону 26 процентов въездного потока. Люди приезжают сюда не только для того, чтобы познакомиться с культурным потенциалом этого края, но в первую очередь, чтобы отдохнуть на берегах реки Волги.

Путешествие по воде с яндекс-картами

Одним из значительных событий форума стало заключение соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с туристической компанией «ТТ-Трэвел» (торговый знак TUI). Документ подписали Игорь Руденя и генеральный директор компании Тарас Демура. Соглашение направлено на привлечение гостей, в том числе иностранных, на территорию Верхневолжья, создание и продвижение межрегиональных маршрутов, развитие событийного туризма в Тверской области.

В числе приоритетных направлений сотрудничества – информационный обмен, проведение инфотуров по региону для представителей тур­индустрии и СМИ, содействие развитию контактов и связей между «ТТ-Трэвел» и коллективными средствами размещения, музеями, парками, предприятиями питания региона.

В ходе форума прозвучала идея расширить систему Яндекс-карты специальной вкладкой для водного транспорта.

– Мы предлагаем сделать вкладку в сервис Яндекс-карты для путешествий по воде. Таким образом, туристы смогут составлять маршруты своих перемещений на различных видах транспорта, совершать экскурсионные поездки и туры по рекам и озерам, – сказал Игорь Руденя.

Тверь культурная и спортивная

На площадке форума «Реки России» состоялось совещание, которое провели Ольга Голодец и Игорь Руденя. Одним из вопросов, стоявших на повестке дня, стало строительство в Верхневолжье многофункционального спортивного комплекса.

Обсуждались, кроме того, планы по созданию в областном центре крытого футбольного манежа и других спортивных сооружений. Ольга Голодец сообщила, что Правительство РФ в рамках федеральной программы готово оказать содействие Тверской области в создании современных объектов, а также во включении региональных событий в федеральный план спортивных мероприятий.

Еще одной темой совещания стало приведение в порядок ключевых объектов сферы культуры Верхневолжья, в частности, здания губернского Дворянского собрания (Дома офицеров), где будет создан Дом искусств. Объект войдет в культурный центр Твери, в котором будут также Императорский дворец, объединенный музей, городской парк, Спасо-Преображенский собор.

Кроме того, ремонтные работы необходимо провести в зданиях государственных театров Твери и Вышнего Волочка. Речь шла также о строительстве при федеральной поддержке сельских клубов, развитии усадеб Верхневолжья.

Отметив, что Тверская область становится точкой притяжения и развития туризма, Ольга Голодец поддержала идею Игоря Рудени о создании культурного кластера в центре Твери. Вице-премьер подчеркнула: федеральный центр готов содействовать в реализации проектов, направленных на развитие культурного пространства Верхневолжья и привлечение туристов.