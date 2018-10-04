Мост в Дубне. Видео

Несмотря на проливной дождь и, как это бывает, дефицит времени на завершающем этапе работ, руководители строительства мостового перехода через Волгу в Дубне нашли время для встречи с журналистами.

Представитель заказчика, заместитель директора дорожного строительства Александр Анатольевич Коркин и руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич рассказали об основных направлениях строительно-монтажных работ и благоустройстве территорий, которые были затронуты при возведении этого важнейшего для города и региона объекта.

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