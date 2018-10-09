Международный студенческий теннисный турнир в Дубне

С 19 по 21 октября в нашем городе проводится теннисный турнир в поддержку олимпийских принципов честной игры и дружбы народов. Международный студенческий теннисный турнир клубов Панатлон (PIUTT) - это ежегодное спортивное мероприятие, организуемое университетами Антверпена и Дубны, признанное МОК и являющееся мировым лидером в области спортивной этики.

В 2018 году турнир пройдёт уже в третий раз, а участие в нём примут студенты России, Бельгии, Великобритании, Польши и Южной Африки. Восемь юношей и восемь девушек сыграют в одиночном мужском и женском разрядах.

Заинтересованность в турнире выразили также команды Ирана, Испании, Португалии, Сьерра-Леоне и Турции.

Для ценителей искусства открыта художественная выставка работ студентов из многих стран мира, посвящённая молодёжному спорту и олимпийскому движению. Фотолюбители смогут принять участие в фотоконкурсе, и розыгрыше призов от университета Антверпена. Об этом нам рассказали директор турнира Алина Баранова и преподаватель кафедры физвоспитания университета Олег Пенгрин.

Спорткомплекс «Олимп» университета «Дубна» ждёт ВАС 20 и 21 октября с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Дирекция турнира: +7(926) 595-33-27