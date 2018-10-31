Куда переедут жители домов Понтекорво 18 и 20?

Все мы помним, что ещё в августе текущего года главой города вынесено Постановление №108 ПА-646 о «признании многоквартирного дома №18 по улице Понтекорво аварийным».

Тогда сообщалось, что несущая стена одной из элитных жилых построек Дубны (т.н. «семёрка» №18) дала трещину. Сегодня уже говорится и о второй «семёрке» под №20 и расселении жителей проблемных домов в квартиры резервного фонда.

На очередном брифинге, который прошёл 30 октября на Балдина-2, на вопрос о судьбе этих домов ответил заместитель главы города Е.А. Штейн.