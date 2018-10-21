А кто это там играет и поёт?

В воскресный день, недалеко от стоянки уже отправленного на зимовку причала «Дубна» на набережной Волги можно было услышать ритмические звуки барабанов и мелодичное пение. Пели и играли на барабанах мужчины, а женщины подходили к прохожим и угощали их бананами и сладостями. К прошедшему мимо директору ОИЯИ почему-то подойти не решились. По правде говоря, он и не настаивал. Против съёмки на мобильник кришнаиты возражать не стали. Поснимал немного, но от предложенного кушанья деликатно оказался.

Вот, что рассказал интернет:

Большинство людей, проживающих на территории нашей страны, твердо и безоговорочно убеждены в том, что кришнаизм опасен. Несведущие в данном вопросе граждане передают из уст в уста страшилки о «сектантах в индийской одежде»: кришнаиты не едят мяса, рыбы и даже яиц, они забивают головы своих адептов странным чужеземными словами, они зомбируют их непонятными мантрами, они странно выглядят, улыбаются и почему-то кружатся в танце прямо на улицах, а в пищу они, конечно же, подсыпают наркотики.

Люди, выступающие против кришнаизма, утверждают, что первыми его последователями были в основном асоциальные элементы американского общества – наркоманы, хиппи, алкоголики. Это чистая правда. Однако при этом почему-то не упоминается тот факт, что упомянутые люди после встречи с Прабхупадой резко изменили свой образ жизни и отказались от вредных привычек.