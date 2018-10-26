Контроль эффективности

Общий объем доходов на следующий год обозначен в сумме 2 378 497 тыс. рублей, а расходов – 2 445 923 тыс. рублей. Таким образом прогнозируемый дефицит составляет 67 426 тыс. рублей.

Все особенности бюджетного планирования будут подробно обсуждаться на профильных депутатских комиссиях, затем состоятся публичные слушания по бюджету – они намечены на 15 ноября. До этого времени жители могут передавать свои предложения в письменном виде в отдел по обеспечению деятельности Администрации г.о. Дубна по адресу: ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 116, или присылать на электронную почту Совета депутатов – sddubna@mail.ru.

Если проект нового бюджета только предстоит детально изучить, то один из вопросов бюджетной корректировки на 2018 год вызывал горячие дебаты на протяжении двух месяцев. Для старта работ по благоустройству Менделеевской набережной и прилегающего парка нужно было выделить из муниципальной казны 24 млн рублей на подготовку проекта. Причем администрация городского округа уже запустила конкурсные процедуры по поиску исполнителя.

– Мы запрашивали информацию, активно работали с документами, и весь этот длительный процесс был направлен на то, чтобы принять выверенное решение в интересах города, в интересах дубненцев. В общей сложности, в 2019 году на реализацию первого этапа реконструкции набережной потребуется 264 млн рублей. После победы во всероссийском конкурсе наукоград получит 100 млн рублей из федерального бюджета, свою поддержку обещал губернатор региона, надеемся на активное участие городского сообщества, – сообщил председатель бюджетной комиссии Евгений Углов.

После того как сотрудники городской администрации учли основные замечания депутатов и внесли изменения в техническое задание, Совет единогласно одобрил корректировку бюджета в размере 24 млн рублей.

Не было возражений и по дополнительному финансированию мероприятий в сфере культуры и образования. Также внесены технические изменения в отдельные нормативные акты – для приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Совет депутатов согласовал безвозмездную передачу из областной в муниципальную собственность четырех пианино «Михаил Глинка» – для Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», Детской музыкальной школы, ДШИ «Рапсодия» и ДШИ «Вдохновение». Принял за основу новое положение о молодежном парламенте. Обозначил границы нескольких территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (в дополнение к ранее утвержденным). Рассмотрел ходатайства о награждении грамотами и благодарностями Совета.

Депутаты сочли необходимым создать еще одну постоянную комиссию – по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. И определили состав временной рабочей группы при Совете депутатов по контролю эффективности использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу по формированию современной городской среды.