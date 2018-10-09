Компания Cisco наградила директора ЛИТ ОИЯИ

Награда присуждена за проект развития опорной сети в Объединенном институте ядерных исследований, реализуемый совместно с партнерами из Cisco.

Проект разрабатывался более года с целью создания высокоскоростной локальной сети ОИЯИ с пропускной способностью 100 гигабит/секунду, соединяющий все Лаборатории и подразделения ОИЯИ, включая сетевую инфраструктуру мегапроекта NICA. В проекте тщательно проработаны вопросы надежности, информационной безопасности, масштабируемости, мониторинга, гибкого управления сетевыми сервисами и ресурсами.

В ближайшее время начнется поставка сетевого оборудования и настройка программного обеспечения.