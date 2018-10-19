Как выполняется губернаторская программа благоустройства дворов

Одной из придомовых территорий, получившей в прошлом году наибольшее число голосов жителей и вошедшей в губернаторскую программу благоустройства, стал двор дома 3Б по улице Энтузиастов. 15 ноября 2017 года жители этого дома и компетентная делегация администрации города шаг за шагом обошли весь двор. Жители высказали свои предложения по приведению своего двора в порядок, а представители администрации всё это записали. Напомним, дом был сдан в эксплуатацию в 1987 году, территория благоустраивалась силами жителей на коммунистических субботниках.

Долгое время получить хотя бы примерный план благоустройства, несмотря на неоднократные просьбы жителей, не удавалось. И вот свершилось! Спустя почти год приступили к благоустройству двора. Началось оно поэтапно с появления новых зелёненьких урн для мусора, замены светильников уличного освещения и установки информационных щитов, которые, как и везде, традиционно тут же обзавелись следами «информации» от уличных живописцев.

На прошлой неделе во дворе появились дорожники, сняли верхний слой асфальта и, по какой-то причине, складировали кучи асфальтовой крошки на клумбе сквера вдоль фасада дома 3Б.

Одновременно с дорожниками появилась и бригада монтажников. Эти рабочие завезли во двор элементы детской площадки, распаковали и разложили всё это во дворе. Часть элементов дорогостоящего оборудования установили. К сожалению, уже четыре дня никого из монтажников на работах по возведению этого так необходимого детишкам объекта не видно. Правда, через дорогу во двор соседнего дома по ул. Энтузиастов завезли ещё одну площадку и сразу же приступили к её монтажу. Как бы не ошибиться, но похоже это та же самая бригада, которая бросила недостроенную площадку около дома 3Б и занялась установкой другой у дома 3А, используя почему-то материал (в белых мешках) с временного (надеемся) недостроя.

18 октября во двор д.3Б вошла тяжёлая техника и начались работы по разрушению бордюров и тротуаров, демонтажу старых лавочек у подъездов.

А вот работы по ремонту разрушенных тротуаров на сквере вдоль фасада так и не начались. Предполагаемые работы по озеленению территории и обустройству клумбы сквера, скорее всего, выполнить уже не успеют. В лучшем случае, они будут перенесены на будущий год. В худшем - о них забудут до следующих выборов.

Материал по теме от 15 ноября 2017года https://www.youtube.com/watch?v=ZOxGVSiv1_o