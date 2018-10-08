Итоги VII Есенинского праздника поэзии в Дубне

4 октября жюри, в состав которого вошли С.П. Пизик и С.А. Гор, рассмотрели работы участников в номинации авторское стихотворение. Итогом беспристрастного обсуждения 30 представленных работ стало решение жури, отражённое протоколом.

Группа «Дети»

I место – Сахарова Валерия (2006) «Любовь сильнее смерти» (г. Дубна)

II место – Шкваринская Анастасия (2005) «Осмелишься ли изменить ты» (г. Дубна)

III место – Данилова Анна (2006) «Творца обидеть может каждый» (г. Дубна)

Группа Взрослые»

I место – Тетерина Любовь «Домик в Подмосковье» (г .Кимры)

I место – Держанский Владимир «Виниловая пластинка» (г. Кличев, Беларусь)

II место – Орлов Валерий «Ответ читателю» (г. Ярославль)

II место – Панина Виктория «Снега» (дер. Никулино Тверская обл.)

III место – Сердечная Любовь «Здравствуй, мой город» (г. Смоленск)

III место – Старшинова Любовь «Чёрным хлебом накрою стопку» (г. Тверь)

III место – Штайн Игорь «Девушка и мыльные пузыри» (г. Красноярск).

В номинацию исполнителей песен на стихи Сергея Есенина поступило 14 заявок. 4 октября жюри в составе Г.М. Григорьева и Л.И. Трубчаниновой прослушало участников, уже имеющих некоторый исполнительский опыт и делающих первые шаги в этой области. Своё решение жюри зафиксировало в протоколе.

Группа «Дети»

I место – Зацепа Александр (2007) «Письмо матери» (г. Дубна)

II место – Поволяева Анна (2010) «Белая берёза» (г. Дубна)

III место – Дементьев Николай (2007) «Над окошком месяц» (г. Дубна)

Группа «Взрослые»

I место – Симоненко Илья «Не бродить, не мять в кустах багряных» (г. Дубна)

II место – трио: Коршунова Алла, Мажулина Валентина, Зубарева Елена «Выткался над озером»

(г. Дубна)

II место – Абдрахманов Денис «О родина, счастливый и неисходный час» (г. Дубна)

III место - Лавриков Алексей «Заиграй, сыграй тальяночка» (г. Дубна)

II место – Захарова Анна «Письмо к женщине» (г. Дубна).

Жури в составе С.Г. Папазовой и Б.Т. Бикбовой получило 55 заявок в номинации чтецов произведений Сергея Есенина. После прослушивания 4 октября были присуждены соответствующие конкурсным требованиям призовые места, что было отражено в протоколе.

Группа «Чтецы»

I место – Козикова Виктория (2001) «Письмо к женщине» (г. Кимры)

I место – Иванова Мария (1991) «Не каждый умеет петь» (г. Дубна)

I место – Симоненко Илья (2001) «Дорогая сядем рядом» (г. Дубна)

II место – Глазкова Софья (2000) «Письмо к женщине» (г. Дубна)

II место – Соколовская Таисия (2006) «Тальяночка» (г. Дубна)

II место – Шикалова Ксения «Ты меня не любишь, не жалеешь» (г. Дубна)

III место – Шпагин Александр (2006) «Дай, жим, на счастье лапу мне» (г. Кимры)

III место – Шокина Елизавета (2004) «Никогда я не был на Босфоре»

III место – Кулаев Владимир Тихонович (1938) «Я усталым таким ещё не был» (Крым)

6 октября в читальном зале Муниципальной библиотеки семейного чтения на Большой Волге состоялось награждение победителей VII Есенинского праздника поэзии. Все номинанты, в первую очередь, а затем и все любители поэзии Сергея Есенина получили право выступить в гала-концерте перед многочисленными поклонниками творчества поэта.

Участникам Оргкомитета «Есенинского праздника поэзии» в составе:

Бикбовой Белы Тимофеевны

Воронина Александра Алексеевича

Гора Сергея Алексеевича

Долгих Людмилы Юрьевны

Папазовой Сталины Григорьевны

Пизик Светланы Петровны

Уличкиной Ольги Николаевн

Уралова Валентина Елисеевич

Шимона Ивана Ярославовича

за активное участие в организации и проведении «Есенинского праздника поэзии» от имени администрации города Дубны были вручены Благодарственные письма.

Оргкомитет благодарит всех участников праздника, подготовивших их к этому мероприятию педагогов, а также всех тех, кто любит русскую поэзию и помогает в проведении праздника.

Отдельная благодарность оказавшим неоценимую спонсорскую помощь: депутату Совета депутатов Дубны Сергею Константиновичу Соколову, Валерию Юрьевичу Орлову, а также руководству магазинов «Ашан» и «Перекрёсток» за «сладкие» призы для младших участников нашего общего праздника. Большое спасибо всем СМИ за оказанную информационную поддержку.

Успехов всем! До новых встреч в 2019 году!

Сергей Гор