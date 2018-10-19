Испытания на Мосту

Строительство мостового перехода через р. Волга в г.о. Дубна находится на финальной стадии – на мосту уложен асфальт.

19 октября в рамках строительства мостового перехода через р. Волга в Дубне проходят простатические и динамические испытания левобережной, правобережной эстакад и русловой части сооружения. Целью проведения данных работ является выявление соответствия требованиям норм, а также оценка возможности эксплуатации моста под необходимыми нагрузками.

В качестве испытательной нагрузки предусмотрены 12 автосамосвалов КАМАЗ массой 25,2 т. В статические испытания входят измерения прогибов и напряжения с помощью снятия показаний (в первую очередь), далее постепенное загружение строений испытательной нагрузкой и отслеживание напряжения на разных этапах. Выдержка порядка 5-10 минут и далее снятие отсчётов по приборам.

Во время динамических испытаний по пролетному строению и по левобережной эстакаде по каждой полосе пускается автосамосвал с различными скоростями движения, 20 и 40 км/час. Также производится пропуск машины через искусственную неровность высотой 5 см (порожек,т.е. уложенный поперек проезжей части деревянный брус) со скоростью 20 и 40 км/час без торможения.

Также будут проведены обмерные работы: определение основных размеров сооружения, его конструкций и элементов, подмостового габарита, определение толщины слоев одежды ездового полотна. Предусмотрено проведение статических и динамических испытаний пролетных строений, оценка их фактической грузоподъемности.

Готовность объекта в настоящее время составляет более 90%, рабочее движение по мостовому переходу планируется запустить до конца 2018 года. В настоящее время проводится устройство барьерного ограждения, шумозащитных экранов и столбов наружного освещения, установка карнизных блоков и окраска железобетонных конструкций. На левом берегу осуществляется рекультивация прилегающей территории. На правом берегу выполняются работы по переустройству коммуникаций и устройству очистных сооружений. В строительстве мостового перехода задействовано порядка 450 специалистов и 30 единиц техники.

Уникальный проект улучшит транспортную доступность города Дубна и позволит сохранить полноценное судоходство по Волге. Строительство моста началось в декабре 2016 года.

Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров - длина моста. Перспективная пропускная способность объекта - 24 150 автомобилей в сутки.

Строительство объекта выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест». Общий объем финансирования составляет более 9,3 млрд рублей.