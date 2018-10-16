Флешмоб «Мы за безопасность на дороге”

С учащимися МБОУ СОШ № 7, отрядом ЮИД проведен флешмоб. Ребята стремились донести до всех участников дорожного движения, что соблюдение Правил дорожного движения – это норма жизни, а девиз «Мы за безопасность на дороге” должен напоминать всем о жизненной необходимости соблюдения безопасного поведения вблизи проезжей части.