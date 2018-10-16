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Флешмоб «Мы за безопасность на дороге”

Дорожный патруль     5     вт, 16.10.2018 - 13:58

Мероприятие проведено с целью снижения аварийности на территории городского округа Дубна, а также для привлечения внимания детей и взрослых к соблюдению правил дорожного движения путем инновационных методов работы.

С учащимися МБОУ СОШ № 7, отрядом ЮИД проведен флешмоб. Ребята стремились донести до всех участников дорожного движения, что соблюдение Правил дорожного движения – это норма жизни, а девиз «Мы за безопасность на дороге” должен напоминать всем о жизненной необходимости соблюдения безопасного поведения вблизи проезжей части.

ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна