ДТП на трассе Дубна-Кимры-Горицы

На место происшествия были направлены оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Cruze не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина на большой скорости вылетела с дороги в кювет, где перевернулась.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Тяжелые травмы получила пассажирка автомобиля. Доставать её из искореженного автомобиля пришлось сотрудникам МЧС.