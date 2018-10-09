ДТП на трассе Дубна-Кимры-Горицы

8 октября около 18:00 на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что в Кимрском районе на 5 километре автодороги Дубна – Кимры – Горицы около деревни Демидовка в кювете оказался легковой автомобиль
На место происшествия были направлены оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Cruze не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина на большой скорости вылетела с дороги в кювет, где перевернулась.
Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Тяжелые травмы получила пассажирка автомобиля. Доставать её из искореженного автомобиля пришлось сотрудникам МЧС.
Проводились работы по деблокировки пострадавших. Затруднений движения нет, –сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.