До закрытия навигации-2018 остался один месяц

В навигацию-2018 продолжился позитивный тренд развития внутренних водных путей Центральной России. К октябрю грузопоток превысил 23 млн тонн, а пассажирский транспорт вырос на 6%, обслужив более 1,24 млн человек. В Москве благодаря аномально теплой погоде удалось увеличить загрузку городского прогулочного флота на 40%.

Закрытие навигации происходит поэтапно и в первую очередь – на участках со специфическими погодными условиями, отмечает руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин. Так, на северных направлениях, где в начале осени нередко наблюдаются туманы, плохая видимость и недостаточный уровень воды, раньше убирают навигационную обстановку – буи, указывающие безопасный судоходный путь.

В этом году по распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта подавляющее большинство гидроузлов «Канала имени Москвы» закрываются для движения флота в ночь на 15 ноября. Однако в соответствии с прогнозом по ледовым условиям предельный срок работы может быть продлен до 17 ноября включительно. После чего начнется подготовка гидротехнических сооружений к навигации-2019: в межнавигационный период будут производиться плановые профилактические и ремонтные работы.

Первыми внутренние водные пути покидают пассажирские суда и личный маломерный флот. Большая часть яхт и катеров (длиной до 8 м) ушли за пределы Москвы, а некоторые отправились на зимние стоянки в Тверскую область, в Калининград и даже в Финляндию. Сейчас владельцы лодок занимаются их консервацией. Крупные яхты закроют навигацию в конце октября.

Городские прогулочные теплоходы и банкетоходы в подавляющем большинстве завершили работу. Сегодня по Москве-реке в зависимости от погодных условий курсирует всего от 20 до 40% пассажирского флота столицы. На зимовку его не «отпускает» бабье лето. Спрос на солнечные речные прогулки сохраняется, поэтому оставшиеся на воде суда продолжают выходить в рейсы. Вообще, благодаря аномально теплой погоде в 2018 году объем пассажирских перевозок по водным путям столицы бьет рекорды. Он вырос на 40% по сравнению с навигацией-2017, отмечают в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота.

В этом сезоне продолжил расти и рынок речных круизов. По сравнению с 2017 годом турпоток к началу октября увеличился на 7% и составил около 280 тыс. человек. Заполняемость теплоходов большой тройки круизных операторов (ОАО «Мостурфлот», ОАО «Инфофлот», ООО «Водоходъ») составила 85-90%. Практически со 100%-ной загрузкой отправлялись теплоходы в круизы выходного дня (двух-трехдневные туры).

Большая часть лайнеров уже снарядилась на зимовку. В графике остались единичные теплоходы. Последние рейсы с Северного речного вокзала Москвы назначают на короткие дистанции (выходного дня) или по маршрутам, максимально близким к местам зимнего отстоя круизного флота. Так, теплоходы компании «Водоходъ» зимуют в Санкт-Петербурге и в Городце, «Инфофлот» – в Нижнем Новгороде, а «Мостурфлот» готовится к новому сезону в подмосковном Долгопрудном. Сюда в Хлебниковский затон 28 октября из месячного круиза до Волгограда вернется теплоход «Александр Грин».

«Водоходъ» закроет сезон 19 октября: в рейс до Углича отправится «Александр Радищев». Дольше всех в эту навигацию будет ходить «Инфофлот». Круизный сезон в Московском бассейне закроет его теплоход-пансионат «Н.А. Некрасов»: он сделает еще пять вояжей – в Углич, Плес, Ярославль и Городец. Совершить финальное путешествие из Москвы в один из древнейших русских городов на Средней Волге можно будет 2 ноября.

Закрывают навигацию в числе последних, как правило, грузовые суда. Они будут ходить «до последнего звонка». Существуют исключения, когда в ФГБУ «Канал имени Москвы» обращаются с просьбой оставить навигационную обстановку для прохождения специальных грузов. Так, осенью 2017 года Правительство Москвы ходатайствовало о провозе на теплоходе «Инзер» метростроевского оборудования: для него до 19 ноября держали Угличский гидроузел и девять шлюзов от Дубны до столицы.