Дачным вором в Кимрах оказалась жительница Дубны

Полицейские вышли на след подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая 34-летняя жительница Дубны. Злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что похищенное она успела продать, а деньги потратила по своему усмотрению.

Установлена причастность женщины не менее чем к пяти эпизодам аналогичным краж. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая арестована. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.