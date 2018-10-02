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Дачным вором в Кимрах оказалась жительница Дубны

Происшествия     115     вт, 02.10.2018 - 09:47

В  полицию обратилась 52-летняя жительница Кимр с заявлением о краже. Женщина сообщила, что в её отсутствие на даче в деревне Грозино Кимрского района неизвестные взломали дом и сарай и украли бензо- и электроинструменты. Ущерб составил 79 000 рублей.

Полицейские вышли на след подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая 34-летняя жительница Дубны. Злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что похищенное она успела продать, а деньги потратила по своему усмотрению.

Установлена причастность женщины не менее чем к пяти эпизодам аналогичным краж. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая арестована. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области. 

Источник: 
ТверьНьюс
Виктор Неф
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