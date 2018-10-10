Авария на автобусной остановке ул. Ленинградская

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Внеочередное заседание депутатов
В среду, 10.10.18 в 15.00 состоится внеочередное заседание Совета депутатов.
Администрация к.117
Авария на автобусной остановке
В связи с необходимостью проведения работ по устранению утечки на теплосети под автобусной остановкой по ул. Ленинградская, д. 26 в срок с 10.10.2018г. по 01.11.2018г. не будет производиться посадка и высадка пассажиров (остановка будет закрыта).
С уважением,
Управление ЖКХ и Транспорта Администрации г.Дубны
8(49621) 8-05-05
Минкомсвязи продлило на две недели переход на цифровое ТВ в России
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил, что переход с аналогового телевидения на цифровое продлен до середины января 2019 года. Он заверил, что у граждан есть время приобрести необходимое оборудование до отключения аналога.
«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января»,— сказал господин Волин в интервью газете "Известия". Он уточнил, что самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит 700–800 руб.
Напомним, федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.