Авария на автобусной остановке ул. Ленинградская

Внеочередное заседание депутатов

В среду, 10.10.18 в 15.00 состоится внеочередное заседание Совета депутатов.

Администрация к.117

Авария на автобусной остановке

В связи с необходимо­стью проведения работ по устранению утеч­ки на теплосети под автобусной остановкой по ул. Ленинградск­ая, д. 26 в срок с 10.10.2018г. по 01.11­.2018г. не будет про­изводиться посадка и высадка пассажиров (остановка будет за­крыта).

С уважением,

Управление ЖКХ и Тра­нспорта Администрации г.Дубны

8(49621) 8-05-05

Минкомсвязи продлило на две недели переход на цифровое ТВ в России

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил, что переход с аналогового телевидения на цифровое продлен до середины января 2019 года. Он заверил, что у граждан есть время приобрести необходимое оборудование до отключения аналога.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января»,— сказал господин Волин в интервью газете "Известия" . Он уточнил, что самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит 700–800 руб.

Напомним, федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.