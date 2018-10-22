АО «ТЕНЗОР»: задание на будущее

На должность главного конструктора назначен Денис Анатольевич Грубский. Вместе с командой молодых инженеров ему предстоит выполнить «задание на будущее»: это создание новых, перспективных приборов и модулей, в том числе универсального контролера для использования в системах физической и противопожарной защиты.

В 2018 году «ТЕНЗОР» отметил двойной юбилей: полвека с момента образования и 45-летие начала производственной деятельности. За прошедшие десятилетия на приборном заводе был налажен выпуск самых разнообразных высокотехнологичных изделий, в том числе по собственным разработкам.

К примеру, за прошлый год на предприятии освоили целую линейку новых датчиков пожарной сигнализации. И в сотрудничестве с Фондом развития промышленности РФ по программе импортозамещения представили принципиально новые решения в пожаротушении, основанные на создании водяного тумана – мелкодисперсной воды. Эта технология безопасна для людей и окружающей среды, но при этом намного эффективнее газового или водяного оборудования. Система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления уже запущена в серийное производство.

– В настоящее время АО «ТЕНЗОР» активно развивается сразу в нескольких направлениях. Мы рассчитываем на то, что действующие и предстоящие контракты по линии Министерства обороны РФ, Корпорации «Росатом» и других наших крупных партнеров обеспечат полную загруженность предприятия на ближайшие пять лет. Но нужно понимать, что в сфере наукоемкого производства конкуренция очень высока, нельзя стоять на месте, необходимо планомерно двигаться вперед. Инвестиции в разработку передовой, конкурентоспособной продукции, безусловно, оправданы. С этой целью мы усиливаем инженерно-конструкторский блок и привлекаем к новым проектам молодежь, – рассказал генеральный директор Виктор Алексеевич Голубев.