АО «ТЕНЗОР»: для сохранения лидерства

Его участники заслушали информацию о ходе выполнения контрактных обязательств в 2018 году и стратегии развития предприятия на 2017-2019 годы. С докладами выступили директор по управлению проектами А.Н. Марьенко, директор по АСУ ТП (автоматизированным системам управления технологическими процессами) В.А. Пушкин и коммерческий директор К.З. Рухадзе.

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение Стратегии развития АО «ТЕНЗОР» на 2020-2025 годы – для стабильной работы приборного завода, упрочнения и расширения его позиций на рынке оборудования и услуг в интересах Росатома, Минобороны, Роскосмоса, РЖД, Метрополитена, других партнеров и заказчиков.

Также готовятся к принятию Кодекс корпоративной этики АО «ТЕНЗОР» разработанный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами, и Положение о комиссии по соблюдению требований этого Кодекса и урегулированию конфликта интересов.

Участники собрания рассмотрели все предложения и внесли свои коррективы. В окончательной редакции проекты этих документов будут представлены к утверждению на ноябрьском заседании Совета директоров.

– Среди приоритетных направлений деятельности в новой стратегии мы по-прежнему ставим своей целью сохранение лидерства на рынках Росатома по СКУ ПЗ (системы контроля и управления противопожарной защитой) и АСУ ТП для атомных электростанций. В наших планах увеличение объемов поставки средств пожаротушения и адресных АПИ (автоматические пожарные извещатели) собственного производства (проводных и беспроводных) на объекты Минобороны, Росатома и других корпораций. Одним из важных шагов станет переход на проектное и бюджетное управление предприятием с целью наиболее рационального использования ресурсов, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев.