13 человек погибли в ДТП в Тверской области

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли 13 человек. По уточненным данным, еще 2 человека находятся в реанимации, а 4 - в больнице в очень тяжелом состоянии. Для их транспортировки был использован вертолет МЧС.

"Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются, но уже известно, что маршрутка по невыясненным причинам выехала на встречную полосу.