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13 человек погибли в ДТП в Тверской области

Происшествия     36     пт, 05.10.2018 - 08:55

Утром 5 октября пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области

 Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли 13 человек. По уточненным данным, еще 2 человека находятся в реанимации, а 4 - в больнице в очень тяжелом состоянии. Для их транспортировки был использован вертолет МЧС.

"Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются, но уже известно, что маршрутка по невыясненным причинам выехала на встречную полосу.

Источник: 
ТАСС
Виктор Неф
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ДТП
Тверская область