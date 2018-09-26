Закрытие мотосезона. Фотоотчет

В прошедшие выходные на территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна прошел торжественный праздник, посвященный закрытию мотосезона
Колонна из более 100 мотоциклистов прошла по улицам нашего города, приехали гости из г. Дмитрова, г. Кимры. Благодаря именно таким праздникам, а также информационно пропагандистским мероприятиям, плюс, конечно же, внимательность и соблюдение всех правил дорожного движения, статистика происшествий с водителями мототранспорта в нашем городе Дубна пришла к нулю.