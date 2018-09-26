Закрытие мотосезона. Фотоотчет

Колонна из более 100 мотоциклистов прошла по улицам нашего города, приехали гости из г. Дмитрова, г. Кимры. Благодаря именно таким праздникам, а также информационно пропагандистским мероприятиям, плюс, конечно же, внимательность и соблюдение всех правил дорожного движения, статистика происшествий с водителями мототранспорта в нашем городе Дубна пришла к нулю.