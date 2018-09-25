Задача – запуск производства в ОЭЗ «Дубна» и выход на мировой рынок

Компания «С-Компонент» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна» чуть более года назад. Цель заявленного проекта с инвестициями порядка 75 млн. рублей - разработка и производство металлизированных керамических корпусов и плат, а также других электронных компонентов на основе технической керамики. Для организации нового производства компания планирует построить на левобережной площадке ОЭЗ корпус площадью 2300 кв. метров.

- Мы приступили к подготовке площадки под строительство нового комплекса менее полутора месяцев назад, до этого полностью завершив все проектные работы, - рассказывает генеральный директор ООО «С-Компонент Дубна» Олег Куль. - Сегодня здесь идет активная деятельность - уже закончена забивка свай и начаты работы по укладке фундамента. Завершить строительство первой очереди (1000 кв. м) предполагается во II квартале следующего года, а полностью запустить производство – к концу 2020-го. Комплекс объединит под одной крышей все производственные подразделения компании, которые в данный момент располагаются в Зеленограде и на территории наукограда Дубна, и будет оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием.

Автоматизированные производственные линии нового поколения позволят компании обойтись небольшим числом квалифицированных специалистов – их будет не более 30 человек. Надо сказать, что вся номенклатура высокотехнологичной продукции резидента уникальна - она разрабатывается и производится под конкретные проекты. На основе высокотехнологичной керамики здесь будут разрабатывать и выпускать надежные заказные субмодули для микроэлектроники, автоэлектроники, медицины, а также аэрокосмической, нефтегазовой, атомной и других отраслей промышленности.

- Резидент особой экономической зоны «Дубна» уже обеспечивает отечественную промышленность самыми передовыми инновационными решениями, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. – С появлением новых производственных площадей и оборудования возможностей у компании будет больше, что позволит не только сконцентрировать и усилить уже имеющийся потенциал, но и наладить более тесное сотрудничество с иностранными партнерами - из Германии, Японии, Южной Кореи, Китая, и вывести высокотехнологичную продукцию на мировой рынок.

На состоявшейся в этом году международной выставке «ЭкспоЭлектроника» стенд с образцами продукции «С-Компонент» вызвал неподдельный интерес ее участников. Экспозиция стала полезной для компании с точки зрения будущих продаж - резиденту удалось заключить несколько контрактов, и сегодня на предприятии уже ведутся разработки новой продукции. По бизнес-плану к 2026 году инвестор ОЭЗ «Дубна» предполагает занять до 15-20% отечественного рынка металлизированных керамических корпусов и до 30% керамических плат. Также в ближайшей перспективе компания намерена начать экспортные поставки, в первую очередь, на европейский рынок.