Ветеран из Дубны поздравил первоклассников с Днем знаний

Ветеран военной службы, служивший на Северном флоте, участник Великой Отечественной войны и Карибского кризиса, Анатолий Михайлович Членов привел в первый класс одной из школ Москвы правнучку. Членову 92 года, и он успел, по его словам, «стать свидетелем пяти войн».
«Нужна очень хорошая методическая подготовка преподавателей, иначе они с учениками не поймут друг друга», — считает ветеран ВОВ.
«Это — очень серьезный праздник, по сути — начало нового жизненного пути. Пусть дети будут здоровы и счастливы на долгие годы!» — отметил он.
Прадедушка маленькой первоклассницы пожелал ребятишкам с самого первого дня учебы следить за осанкой.
«Выполняйте указания учителя относительно положения за партой! Это — очень серьезно. Я живу в Дубне и часто вижу работающих в научном центре ученых, моих знакомых. И представляете, что с ними происходит через 30 лет сидения за столами? Вопрос осанки ребятишек — это очень серьезно! Ведь им 11 лет за партой сидеть, плюс пять-шесть лет в университете, два-три года аспирантуры — в крючок превратиться можно!» — предупреждает ветеран.