Ветеран из Дубны поздравил первоклассников с Днем знаний

Прадедушка маленькой первоклассницы пожелал ребятишкам с самого первого дня учебы следить за осанкой.

«Выполняйте указания учителя относительно положения за партой! Это — очень серьезно. Я живу в Дубне и часто вижу работающих в научном центре ученых, моих знакомых. И представляете, что с ними происходит через 30 лет сидения за столами? Вопрос осанки ребятишек — это очень серьезно! Ведь им 11 лет за партой сидеть, плюс пять-шесть лет в университете, два-три года аспирантуры — в крючок превратиться можно!» — предупреждает ветеран.