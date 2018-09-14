В Талдомском районе к деревне прибился медведь-подросток

Местные жители теряются в догадках о том, что случилось с матерью косолапого: одни говорят, что она попала в капкан браконьера, другие — что погибла в схватке с лосем или умерла от сальмонеллеза. Кроме того, мишка мог просто потеряться.

- Мне написали местные жители и рассказали, что рядом с Кропотками бегает медвежонок, - говорит директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко. - Там идут дорожные работы, но он не боится техники, хотя к людям не подходит. Вряд ли мать медвежонка в нашем заказнике убили браконьеры — территорию постоянно обходят егеря. Ее могли подрать сородичи, или медвежонок просто отбился от матери.

К сведению, Кропотки находятся на границе трех областей — Ярославской, Тверской и Московской, и малыш мог прийти с соседней территории и остался из-за обилия пищи. Ведь люди разбрасывают пищевые отходы и даже кормят зверя специально. Как объяснил руководитель Центра спасения медвежат Сергей Пажитнов, сейчас у медведей гон: самцы агрессивные, и прошлогодние медвежата убегают подальше от матерей и их грозных ухажеров.