В Талдомском районе к деревне прибился медведь-подросток

Бурый медвежонок уже несколько дней бродит возле деревни Николо-Кропотки: он приближается к домам, выходит на автомобильную дорогу и не испытывает страха даже перед шумными машинами.
Местные жители теряются в догадках о том, что случилось с матерью косолапого: одни говорят, что она попала в капкан браконьера, другие — что погибла в схватке с лосем или умерла от сальмонеллеза. Кроме того, мишка мог просто потеряться.
- Мне написали местные жители и рассказали, что рядом с Кропотками бегает медвежонок, - говорит директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко. - Там идут дорожные работы, но он не боится техники, хотя к людям не подходит. Вряд ли мать медвежонка в нашем заказнике убили браконьеры — территорию постоянно обходят егеря. Ее могли подрать сородичи, или медвежонок просто отбился от матери.
К сведению, Кропотки находятся на границе трех областей — Ярославской, Тверской и Московской, и малыш мог прийти с соседней территории и остался из-за обилия пищи. Ведь люди разбрасывают пищевые отходы и даже кормят зверя специально. Как объяснил руководитель Центра спасения медвежат Сергей Пажитнов, сейчас у медведей гон: самцы агрессивные, и прошлогодние медвежата убегают подальше от матерей и их грозных ухажеров.
- Только сегодня у нас было три звонка из разных регионов по тому же поводу, - говорит Пажитнов, - а неподалеку от нас годовалый медвежонок залез в воинскую часть. Подкармливать таких зверей ни в коем случае нельзя, если не кормить — они сами должны уйти. Но если случилось так, что медведя все-таки прикормили, то специалистам придется обездвижить его и увезти на безопасное расстояние - 50, а лучше 100 км от людей. Тогда все у этого косолапого будет хорошо.