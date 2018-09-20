В Дубне приставы взыскали почти 18 миллионов долгов по зарплате

С весны текущего года в городском отделе судебных приставов г. Дубны на исполнении находилось 146 производств, возбужденных в отношении вышеназванного общества с ограниченной ответственностью, о взыскании задолженности по заработной плате в пользу бывших сотрудников организации. Приставы наложили арест на имущество и банковские счета предприятия, приняли все необходимые меры принудительного взыскания.

Ранее предприятие приостановило свою деятельность, его сотрудники, которым труд не оплачивали в течении длительного времени, были уволены. В настоящее время у российского производителя печатных плат появился инвестор, который готов вложить средства в развитие производства. И первым шагом к возобновлению деятельности, стала выплата по долговым обязательствам предприятия его бывшим работникам, совершенная под контролем судебных приставов.

УТОЧНЕНИЕ от Дубна.Ру

Деньги получены. Выплаты произведены еще не всем и, для начала, только по 8.000 рублей.