В Дубне орудуют мошенники. Ориентировки

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление о том, что из квартиры по ул. Строителей две неизвестные женщины, представившись работниками Администрации, похитили золотые ювелирные украшения, а также денежные средства в размере 200 тысяч рублей и 1 тысячу евро.

К хищению причастны:

молодая девушка цыганской внешности, на вид 20-25 лет, одета в чёрные брюки, черный свитер, на голове одета розовая беретка;

молодая девушка цыганской внешности, на вид 20-25 лет, одета в чёрные брюки, чёрный пиджак удлинённый.

Позднее в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило ещё одно заявление том, что неизвестные женщины, представившись сотрудниками соцзащиты, похитили из квартиры по ул. Сахарова золотые украшения и деньги, подменяв на фальшивые в сумме около 530 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту ведётся проверка. Предполагается, что в обоих случаях работали одни и те же злоумышленники, которые обманным путём выдали себя за представителей государственных учреждений.

Сотрудники полиции призывают всех граждан быть бдительными и осторожными!

Представители государственных учреждений никогда не ходят по квартирам, без предварительного оповещения. Да, к некоторым пенсионерам приходят соцработники. Но для этого пенсионер должен состоять на обслуживании в центре социального обеспечения (написав предварительно заявление). Своего соцработника он знает в лицо. Тот никогда не приходит без предупреждения. Если уходит в отпуск или заболевает, о своей замене предупреждает..

И на последок, обращение к молодому поколению: заботьтесь о своих родных и близких, уделяя особое внимание своим родителям, бабушкам и дедушкам. Регулярно напоминайте им об опасностях, с которыми они могут столкнуться дома, оставшись одни, без помощи.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112).

Памятка для граждан: как обезопаситься от мошенников, звонящих в дверь?

Не открывайте дверь своей квартиры незнакомым лицам, даже если они представились, к примеру, социальными работниками. Лучше из-за двери поинтересоваться, как зовут человека, где он работает и спросить телефон. Далее проверить, совпадает ли номер предоставленного им телефона с номером телефона центра социального обслуживания, сотрудником которого представился гость.

Если совпадает, то все равно позвонить и поинтересоваться, работает ли данный человек и какова цель его визита. Хотя вероятность внезапного прихода соцработника мала, но в жизни всякое бывает. Если все-таки кто-то кого-то забыл предупредить и на пороге настоящий соцработник, он будет стоять и терпеливо ждать, пока хозяин квартиры удостоверится в его личности и служебных полномочиях. Мошенник же сбежит сразу после первого же неудобного вопроса.

- Ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам по телефону никаких личных сведений, не откровенничайте о себе или своих родственниках.

- Не отдавайте никому свои документы ни под каким предлогом (паспорт, сберкнижку, документы на квартиру и др.).

- Не подписывайте никакие бумаги и документы, содержание которых вам не понятно.