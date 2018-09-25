В Дубне мужчина в «пьяной» ссоре попытался зарезать собутыльника

24 сентября в 03:40 у дома номер 11 по улице Энтузиастов городского округа Дубна бригадой «скорой помощи» с проникающей колото-резаной раной грудной клетки госпитализирован мужчина 1980 года рождения
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, медики доставили пострадавшего в Дубненскую городскую больницу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление полицейскими задержан ранее судимый за убийство местный житель 38 лет.
Как установили полицейские, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.