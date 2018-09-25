В Дубне мужчина в «пьяной» ссоре попытался зарезать собутыльника

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, медики доставили пострадавшего в Дубненскую городскую больницу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление полицейскими задержан ранее судимый за убийство местный житель 38 лет.

Как установили полицейские, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.