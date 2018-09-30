Ученые из Дубны принимают участие в работе над созданием "коллайдера будущего"

Российские научные центры принимают активное участие в создании самой большой и уникальной по задачам научной установки в мире - Кольцевого коллайдера будущего (FCC), которую планируется построить в Швейцарии в 2030-х годах, сообщил ТАСС первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий.

"Российские научные центры и институты - "НИЦ Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), Институт ядерной физики РАН (ИЯФ РАН, Новосибирск), предприятия Росатома принимают активное участие в работе над проектом FCC. Мы, во-первых, участвуем в расчетах, то есть в разработке проекта установки и моделировании, а во-вторых осуществляем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по некоторым элементам FCC", - сказал он.

По его словам, в частности, ИЯФ занимается ускоряющими системами и системами сведения фокусировки, ОИЯИ разрабатывает сверхпроводящие магниты для коллайдера, ТВЭЛ (входит в Росатом) - сверхпроводящие материалы. "Реальные прототипы делаются в России, все это мы создаем за счет средств институтов, и это наш вклад, который затем будет капитализирован в будущую установку FCC", - добавил Трубников.

О коллайдере будущего

Установка класса "мегасайенс", получившая название Кольцевого коллайдера будущего, должна прийти на смену Большому адронному коллайдеру ЦЕРНа. С помощью FCC ученые рассчитывают продолжить фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и приблизиться к пониманию состояния Вселенной в самый ранний период ее существования.

Размеры FCC колоссальны - длина его окружности достигает 100 километров. Создание такой научной машины требует огромного объёма сверхпроводящих стрендов (проводов).

По словам Трубникова, создание проекта FCC является сложной задачей. "Сегодня надо заложить такую научную установку, которая будет сохранять свою современность и уникальность к моменту ввода в эксплуатацию, который наступит после 2030-х годов", - добавил он.

В тоже время замминистра высказал мнение, что установка FCC - точно не станет последним большим научным коллайдером в мире, поскольку уже и в России и в США есть передовые проекты по созданию научных установок на новых принципах.

О форуме

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.