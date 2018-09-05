Тверская область получила грамоту за архитектурный вандализм

Журналист и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков приехал в Правительство Тверской области и вручил чиновникам "грамоту позора". Решение вручить Тверской области "грамоту позора" журналисты приняли после анализа и проверок, проведенных в 2016-2018 годы в городах Кимры, Старица, Вышний Волочек и Тверь.

Укрепиться негативному мнению об области помогло голосование среди жителей регионов - кандидатов на грамоту: Владимирской, Тверской и Ярославской областей. Большинством голосов победила Тверская, именно она лидирует по числу заброшенных и разрушенных объектов культурного наследия.

Гостиный двор и Торговые ряды - центральный ансамбль Кимр и визитная карточка этого города. Сооружены на месте более ранних торговых помещений в два приема: в 1909 году построены торговые ряды (так называемые "новые ряды"), а в 1913-1914 гг. к востоку от них появилось монументальное здание Гостиного двора, при постройке которого, вероятно, использовался проект Верхних Торговых рядов на Красной площади в Москве А.Н. Померанцева.