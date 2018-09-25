Турнир на кубок Главы города Дубна по волейболу среди девушек

Накануне турнира состоялась пресс-конференция организаторов турнира, в которой приняли участие начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Г.А. Минаев, начальник отдела культуры Л.Ю. Кузминова, директор СШОР Н.А. Комарова, заместитель директора СШОР (и главный судья соревнований) А.И. Коняева, тренер А.А. Честухин.

Инициатором турнира стал Глава Дубны М.Н. Данилов. Этот турнир планируется включить в календарь соревнований города, сделать его ежегодным, и проводить соревнования не только среди девушек, но и среди юношей.

Участие в турнире примут команды Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Калязина и Екатеринбурга (СШ «Уралочка»). Согласно Положению о турнире, соревнования проводятся с целью популяризации волейбола, формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности среди молодежи, приобщения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки команд к официальным соревнованиям сезона 2018-2019 г.г. и укрепления дружеских связей.

Команда победитель награждается Кубком Главы г.о. Дубна, занявшие призовые места – грамотами, медалями и памятными подарками.

В Дубне волейбол является ведущим видом спорта, единственным, который имеет олимпийский статус. Спортивная школа Дубны по волейболу отметила в этом году 50 лет. Основное место подготовки спортсменов – профессиональная волейбольная площадка гимназии № 11. Всего в Дубне тренируется 8 команд различных возрастов.

В 2016 г. женская команда из Дубны стала чемпионом Московской области. Статус Школы олимпийского резерва получен в 1994 году и каждые 4 года его необходимо подтверждать. Из наиболее выдающихся волейболистов можно назвать Комарова Валерия, который играет в суперлиге, и ребят 2004 г.р. Симакина Дениса и Закомалдина Станислава, которые зачислены в училище Олимпийского резерва Московской области.