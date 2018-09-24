«ТЕНЗОР» поддержит юных инженеров

Перспективы совместной работы обсудили 20 сентября директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный, заместитель главного инженера Станислав Макаров и заместитель главного конструктора Олег Антипов на встрече с директором образовательного учреждения Андреем Редькиным и руководителем Школы юного инженера «Вектор NICA» Наталией Теряевой.

С нынешнего учебного года Школа юного инженера работает на площадке седьмой школы, вовлекая в свои проекты учеников не только этого, но и других учебных заведений наукограда.

«Вектор NICA» нацелен на создание «умных» технологий управления школьной инфраструктурой. Чтобы добиться намеченного результата за учебный год и внедрить свои разработки в школе №7, юным инженерам придется изучить много нового, поработать и головой, и руками.

Специалисты приборного завода «ТЕНЗОР» будут обеспечивать экспертное сопровождение школьного инженерного проекта и поддержат его электронными и программными компонентами создаваемой системы.

- У нашего предприятия огромный опыт в создании комплексных электронных систем безопасности, мы занимаемся этим направлением без малого полвека и готовы оказывать всяческое содействие юным инженерным талантам. Раннее профессиональное ориентирование молодежи мы считаем очень важной и актуальной задачей. Подобные проекты формируют у школьников позитивное отношение к труду, вызывают интерес к рабочим и инженерным специальностям, а это – первый шаг к решению кадровых проблем, с которыми сталкиваются многие производственные компании. Надеемся, что в будущем кто-то из сегодняшних участников Школы «Вектор NICA» придет работать на «ТЕНЗОР», - отметил Михаил Подлесный.