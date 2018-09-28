Технологический стартап ГЕТМОБИТ представил российский ИКТ-бизнес на БРИКС

На открытии встречи БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) глава Минкомсвязи России Константин Носков упомянул о том, что цифровая экосистема играет значительную роль в ускорении темпов экономического развития и отдельно отметил сферу информационно-коммуникационных технологий. В рамках международного нетворкинга по вопросам развития малого и среднего бизнеса в странах БРИКС в качестве представителя индустрии выступила генеральный директор и основатель ГЕТМОБИТ Мария Рукавишникова. Она приняла участие в бизнес-диалоге представителей руководства национальных компаний стран БРИКС по тематике встречи министров БРИКС и выступила с презентацией концепции экосистем как драйвера развития рынков за счет платформенных конкурентоспособных решений инновационного бизнеса.

Мария Рукавишникова познакомила участников встречи со сценариями применения новейших технологических разработок в сфере Smart Workspace. Она также говорила о необходимости создания единой площадки для взаимодействия в регионе БРИКС и независимого аналитического центра, который позволил бы аккумулировать информацию о новых технологических компаниях, апробировать и выводить на рынок новые решения. Спикер привела в пример такие российские инструменты поддержки бизнеса, как особые экономические зоны и технопарки с льготными режимами налогообложения, способствующими развитию ИТ-компаний в России.

Руководитель компании презентовала технологичный продукт собственной разработки специалистов ГЕТМОБИТ – платформу GM-BOX для создания «умных» рабочих пространств, вызвавшую большой интерес участников встречи. Решение позволяет компаниям рационально организовать корпоративное рабочее место, оптимизировать операционные затраты, а также снизить риск зависимости от зарубежного программного обеспечения и оборудования.

Команда ГЕТМОБИТ разработала платформу для Enterprise рынка всего за два года, и сейчас у нее уже есть первые пилотные проекты в крупнейших компаниях, представляющих государственную, промышленную и банковскую сферы России. Благодаря продуманной открытой микросервисной архитектуре, платформа легко интегрируется с партнерскими сервисами и продуктами для решения самых различных задач. Актуальность новой технологии позволит бизнесу эффективнее осваивать зарубежные рынки.

- Компании малого и среднего бизнеса готовы к кооперации и выходу на рынки стран БРИКС, - поясняет Мария Рукавишникова. - Доступная среда, стимулирующая инновационное развитие предпринимательства, может стать источником создания новой добавленной стоимости. Инновационное предпринимательство, в свою очередь, при поддержке инвесторов способно стать источником конкурентоспособных на глобальном рынке решений внутри стран БРИКС.

Международная экспансия является частью стратегии роста резидента ОЭЗ «Дубна» компании ГЕТМОБИТ, и основатель компании видит большие перспективы для ее развития за рубежом, в том числе, в странах БРИКС. Сейчас с будущими партнерами ведутся переговоры. Компания оценивает объем зарубежного рынка для своего продукта в несколько десятков миллионов долларов.

Для справки:

ГЕТМОБИТ – российский разработчик и производитель инновационных продуктов для организации «умных рабочих пространств». Клиенты ГЕТМОБИТ – крупнейшие компании в государственной, промышленной и банковской сферах в России.

Центр разработки и производство компании расположены в ОЭЗ ТВТ «Дубна» в Московской области.

Официальный сайт компании: http://getmobit.ru