Сводка происшествий на 24 - 31 августа 2018 года

24 августа

Фиктивная постановка

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» в отношении 39-летней местной жительницы, которая в мая месяце, в правобережной части города, осуществила фиктивную постановку на регистрационных учёт по месту пребывания гражданина одной из республик ближнего зарубежья.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-ёх лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения

Инспекторами ДПС в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявлен автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что данный водитель в апреле 2018 года привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении правонарушителя сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудниками отдела дознания возбуждено ещё одно уголовное по ст. 264.1 УК РФ, но уже в отношении 43-летней женщины, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что данный водитель в июле 2016 года уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности.

25 августа

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что из квартире в одном из домов по пр-ту Боголюбова украли планшет. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 36-летний местный житель, который через не запертую входную дверь незаконно проник в квартиру и совершил данное хищение. Сумма ущерба составила 15 000 тысяч рублей. В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч.3. ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция п. «а» ч.3. ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Будьте осторожны! При выходе из дома закрывайте окна, балконы и двери. Уезжая в отпуск, во избежание кражи, попросите соседей присмотреть за квартирой

30 августа

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» в отношении 54-летней гражданки одной из республик ближнего зарубежья, которая предъявила сотрудникам полиции документ, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, с признаками подделки. Санкция ч.3. ст.327 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6-ти месяцев.

31 августа

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что злоумышленник, повредив стекло витрины, расположенной в холе одного из сетевых магазинов по ул. Дачная, украл вещи, принадлежащие ИП. Сумма ущерба составила 6 тысяч 255 рублей. По факту кражи следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция п «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет