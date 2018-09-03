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Сводка ДТП с 27 августа по 2 сентября 2018 года

Дорожный патруль     118     пн, 03.09.2018 - 13:54
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 2
  • Не соблюдение дистанции – 2
  • Не уступают дорогу друг другу –3

В городском округе ДУБНА с 27 августа по 2 сентября 2018 года выявлено 193 нарушения ПДД. ИЗ них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2 человека
  • Водителей, допустивших нарушение правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4 человек
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 9 человек
  • Нарушение ПДД пешеходами – 16 человек
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ДТП
ОГИБДД