Сводка ДТП с 17 по 23 сентября 2018 года

Дорожный патруль 1 пн, 24.09.2018 - 11:44
38 824
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 2
- Не соблюдение дистанции – 3
- Не уступают дорогу друг другу – 2
21.09.2018 года на улице Университетская д. 24 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «КИА». Просьба очевидцев данного происшествия сообщить подробности по телефону: 8 496 21 2-29-04
В городском округе ДУБНА с 17 по 23 сентября 2018 года выявлено нарушения ПДД - 197, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 7
- Нарушение ПДД пешеходами – 17
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1