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Сводка ДТП с 17 по 23 сентября 2018 года

Дорожный патруль     1     пн, 24.09.2018 - 11:44
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 2
  • Не соблюдение дистанции – 3
  • Не уступают дорогу друг другу – 2

 

21.09.2018 года на улице Университетская д. 24 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «КИА». Просьба очевидцев данного происшествия сообщить подробности по телефону: 8 496 21 2-29-04

 

В городском округе ДУБНА с 17 по 23 сентября 2018 года выявлено нарушения ПДД  - 197, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 7
  • Нарушение ПДД пешеходами – 17
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ДТП