Сводка ДТП с 17 по 23 сентября 2018 года

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 2

Не соблюдение дистанции – 3

Не уступают дорогу друг другу – 2

21.09.2018 года на улице Университетская д. 24 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «КИА». Просьба очевидцев данного происшествия сообщить подробности по телефону: 8 496 21 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 17 по 23 сентября 2018 года выявлено нарушения ПДД - 197, из них: