Сводка ДТП с 10 по 16 сентября 2018 года

Дорожный патруль 115 пн, 17.09.2018 - 15:26
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 1
- Не соблюдение дистанции – 2
- Не уступают дорогу друг другу –3
РОЗЫСК:
- 11.09.2018 года: На улице Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Хонда IX 35»
- 14.09.2018 года: На улице Балдина д. 3 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «РЕНО ДАСТЕР»
ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04
В городском округе ДУБНА с 10 по 16 сентября 2018 года выявлено 186 нарушения ПДД. Из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 3
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 2
- Нарушение ПДД пешеходами – 29
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1