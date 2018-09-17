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Сводка ДТП с 10 по 16 сентября 2018 года

Дорожный патруль     115     пн, 17.09.2018 - 15:26
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 1
  • Не соблюдение дистанции – 2
  • Не уступают дорогу друг другу –3

 

РОЗЫСК:

  • 11.09.2018 года: На улице Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Хонда IX 35»
  • 14.09.2018 года: На улице Балдина д. 3 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «РЕНО ДАСТЕР»

 

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 10 по 16 сентября 2018 года выявлено 186 нарушения ПДД. Из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 3
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 2
  • Нарушение ПДД пешеходами – 29
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ДТП
ОГИБДД