Сводка ДТП с 10 по 16 сентября 2018 года

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 1

Не соблюдение дистанции – 2

Не уступают дорогу друг другу –3

РОЗЫСК:

11.09.2018 года : На улице Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Хонда IX 35»

: На улице Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Хонда IX 35» 14.09.2018 года: На улице Балдина д. 3 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «РЕНО ДАСТЕР»

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕДСТВИЙ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 49621 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 10 по 16 сентября 2018 года выявлено 186 нарушения ПДД. Из них: