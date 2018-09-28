С Днём работника атомной промышленности!

Виктор Алексеевич напомнил, что дата – 28 сентября – выбрана не случайно. В этот день 1942 года вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану», положившее начало развитию отечественной атомной энергетики.

Что касается приборного завода «ТЕНЗОР», то решение о его создании было принято в 1968 году – для разработки и изготовления систем сбора и обработки информации, а также контроля и управления технологическими процессами в ядерных реакторах атомных электростанций. А местом была выбрана Дубна, где в то время успешно развивалась фундаментальная наука учеными Объединенного института ядерных исследований.

«ТЕНЗОР» строился буквально с нуля, вместе с ним рос и преображался один из районов современного наукограда – Большая Волга. Производственную деятельность новый завод начал в 1973 году с аппаратуры для физических исследований, средств автоматизации и контроля производства на предприятиях атомной промышленности.

Сегодня АО «ТЕНЗОР» специализируется на создании комплексных систем противопожарной защиты для объектов Росатома и атомных электростанций в России и за рубежом, а также реализует инновационные, наукоемкие проекты по другим направлениям.

В праздничный день Виктор Голубев поблагодарил работников и ветеранов завода, среди которых немало ветеранов атомной промышленности, за добросовестный труд и преданность делу. Пожелал крепкого здоровья, личного счастья, стабильности и благополучия.