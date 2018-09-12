Развитие транспортной инфраструктуры города

Подрядчиком стал инженерно-технический центр «Джи Динамика» (г. Санкт-Петербург). Представители компании уже приступили к сбору исходных данных и изучению транспортной инфраструктуры Дубны. В первую очередь была проведена видеосъемка основных перекрестков. Для этого на опорах освещения установили видеокамеры. Следующим этапом исследования станет мониторинг пассажиропотоков общественного транспорта. Также будет произведена фиксация пропускной способности основных улиц, выявлена загруженность дорог пешеходами, велосипедистами, автомобильным транспортом.

Собранные данные загрузят для обработки в аналитическую транспортную модель. Обработанные результаты исследования будут получены в ноябре. Тогда же планируется обсудить полученные рекомендации со специалистами: сотрудниками ГИБДД, Администрации города, а также представителями Главархитектуры Московской области и Министерства транспорта Московской области.

В результате у руководства Администрации будет комплексное понимание того, как оптимально развивать дорожную сеть в городе. Программа направлена на то, чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно передвигаться по городу. Отдельное внимание в модели будет уделено созданию велоинфраструктуры, в рамках которой часть улиц может быть полностью перепроектирована.

Стадия проектирование улиц город поэтапно начнется с 2019 года.