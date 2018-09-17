Путешествие в Николо-Пешношский мужской монастырь

Информационные шиты при входе в обитель:

«Николо-Пешношский мужской монастырь – комплекс памятников гражданского, оборонного и церковного зодчества XVI-XIX веков. Основан в 1361 году учеником Сергия Радонежского – Мефодием Пешношским. Первоначальные деревянные постройки не сохранились. Кирпичные сооружения возводились с начала XVI века, дополняясь и видоизменяясь в последующие столетия. Здания монастыря – свидетели многих исторических событий – пострадали во время войн начала XVII века и в 1941 году. Все древние строения монастыря и прилегающая территория подлежат охране как всенародное достояние». «Восстановление Николо-Пешношской обители совершено при Первосвятительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, усердием Главы Дмитровского муниципального района Гаврилова Валерия Васильевича с 2007 по 2014 годы, старанием братии монастыря и благотворителей».

Далее идёт внушительный список фамилий благотворителей и названия оказавших помощь в возрождении монастыря организаций. В период восстановления этого народного достояния потребовались, поистине, титанические усилия.

В разные годы по земле монастыря ступали люди, от решений которых зависела судьба не только обители, но и Отечества нашего.

Во время настоятельства в Николо-Пешношском монастыре преемника Гурия игумена Варсонофия, будущего святителя и чудотворца Казанского, в 1553 году царь Иван Грозный вместе с супругой и годовалым сыном совершил паломничество в Троице-Сергиев, Пешношский и Кириллов монастыри.

От бывшего в 1584 году пожара все монастырские строения сгорели. А едва только обитель снова восстала из пепла, наступили бедственная для России смута от самозванцев. Пешношский монастырь подвергся разорению от поляков: он снова был сожжен, разграблен и множество иноков его, храбро защищавших обитель от врагов, побито. После смуты обитель была вновь восстановлена, но земля, орошаемая дотоле слезами подвижников, была обагрена их кровью.

Переломным в истории монастыря стал 1700 год: тем летом царь Петр I совершал плавание по рекам Яхроме и Дубне к Волге и посетил Пешношу. Во время своего пребывания в обители, царь услышал жалобу от игумена Феофана с братией на непокорность крестьян и несправедливость со стороны гражданской власти в судебных делах. Дабы «сильной властью укротить непокорных и защитить обитель от несправедливостей», он своим именным указом повелел Пешношскому монастырю быть в ведении Троице-Сергиевой лавры.

Советская власть не нашла ничего лучшего, кроме как размещения в стенах монастыря психоневрологического интерната.

Монастырь был известен своим уникальным некрополем. Вначале здесь хоронили почивших настоятелей и братию, а позже нашли упокоение представители почти всех знатных дворянских родов России. После закрытия Николо-Пешношского монастыря в 1928 году исторический некрополь был полностью уничтожен. Сегодня на месте бывшего кладбища можно увидеть лишь несколько надгробий и могильных плит.

2 сентября 2007 года Торжественным богослужением состоялось открытие древней обители.

Территория обители поражает глаз посетителя своим великолепием. Уже на подъезде к монастырю проникаешься величием этой святыни и крепости. За воротами высоких крепостных стен с бойницами открывается сказочная картина. Любому, кто хотел бы узнать, что такое благолепие, достаточно посетить это место, полюбоваться работой реставраторов и монастырской братии, которые верой, талантом и трудами своими вернули всем нам это сокровище древнерусского зодчества.

Присмотревшись к просветлённым лицам соприкоснувшихся со святыней людей самого разного возраста, можно убедиться, что внешняя красота и величие храмов отвечают внутреннему убранству и духовной их миссии.

Надо видеть лица детей, которые, возможно, впервые знакомятся с экзотическими животными и птицами в монастырском зоопарке. Услышать их звонкие голоса у открытого аквариума с рыбками и черепашками, у озёр с белыми и чёрными лебедями.

В монастырской Трапезной можно попробовать традиционные русские кушания, приготовленные монахами. Здесь все, кто верит в добро и находятся в ладу с собой. Не случайно владыка Платон называл Николо-Пешношский монастырь «второй лаврой».