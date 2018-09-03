Про собак в Дубне. Видео

И в наши, далеко не сентиментальные времена, не утихают споры о том, друг человеку собака или не друг? Свидетельством этому вопросы дубненцев о бездомных животных, площадках для их выгула и приютах.

Эти проблемы обсуждаются, практически, на каждой встрече представителей администрации города с журналистами. И, что характерно, тема эта почти всегда делит людей на два лагеря. В некоторых кругах одних именуют «собачниками», других – «живодёрами».

Человек считает, что любить или не любить собак – это его личное дело. А как быть с вопросом о любви или не любви собаки к человеку? Причин для любви у наших четвероногих друзей не так уж и много. В конце концов, кто кого стерилизует, кастрирует, держит на цепи?

Пока мы рядом, мы обречены на поиски ответов на эти вопросы. А в настоящее время приходится решать проблемы насущные. На встрече журналистов с представителями администрации города в очередной раз обсуждались непростые варианты решения этих вопросов.

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