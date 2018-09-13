Появился шанс, что свалки в Дубне будут рекультивированы

Планируемые деньги пойдут на софинансирование мероприятий по рекультивации 12 полигонов ТКО, таких как «Долгопрудный», "Слизнево», «Аннино», «Кулаковский», «Павловское», «Дубна Правобережная», «Дубна Левобережная», «Царево», «Съяново-1», «Часцы», «Каурцево», «Парфеново».

Из регионального бюджета будет направлено 4 миллиарда 58 миллионов, оставшиеся деньги правительство Подмосковья планирует получить в рамках включения в федеральный проект «Чистая Страна». В письме президенту страны Андрей Юрьевич, указывает что работы по рекультивации 12 закрытых полигонов ТБО необходимо произвести в короткие сроки, так как это вызывает высокую социальную напряженность среди населения: имеются факты возгорания, наличия едкого запаха, образование фильтрата.