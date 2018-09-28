Поправки в бюджет, земельный контроль

Первое осеннее заседание Совета депутатов городского округа Дубна состоялось 26 сентября. Шесть основных вопросов повестки дня, как и три дополнительных, предварительно обсуждались на профильных депутатских комиссия.

По некоторым нормативным актам изменения были чисто техническими: нужно привести в соответствие статус муниципального образования, поскольку Дубна теперь не город, а городской округ. Но такие сложные темы, как, например, корректировка бюджета, требуют детального изучения. Поэтому членам комиссий пришлось собираться не один раз и обращаться за дополнительными разъяснениями к сотрудникам городской администрации, чтобы в итоге рекомендовать к вынесению на Совет тщательно взвешенные проекты решений, а спорные моменты оставлять для дальнейшей проработки.

Депутаты приняли к сведению доклад председателя комитета по финансам и экономике Администрации г.о. Дубны Марии Игнатьевой об исполнении бюджета г.о. Дубна за I полугодие 2018 года.

С заключением контрольно-счетной палаты их ознакомила руководитель контролирующего органа Надежда Каприна. Она, в частности, сообщила о сокращении муниципального долга еще на 40 млн рублей и напомнила, что на сегодняшний день в Дубне действуют 14 муниципальных программ и 48 подпрограмм и все они находятся на разной стадии реализации.

Бюджет исполнен на 24%, эти цифры близки к тем, что были в прошлом году. Предлагаемые корректировки депутаты приняли единогласно, но сочли необходимым более внимательно изучить процессы исполнения по отдельным статьям на комиссии по бюджету, финансам и налогам.

– Объем средств, направляемых на развитие города и его инфраструктуры, значительно увеличился – бюджет Дубны составляет 4 млрд рублей. Это серьезные деньги, и мы хотели бы понять причины неравномерного выполнения муниципальных программ. Если мы нарушим условия и потеряем федеральную или областную компоненту в софинансировании, то будем вынуждены оплачивать работы из местного бюджета, а таких расходов город себе позволить не может, – прокомментировал председатель бюджетной комиссии Евгений Углов.

Утвержденные депутатами поправки в бюджет коснулись, прежде всего, средств, сэкономленных в ходе проведения торгов по различным контрактам, а также поступивших из области по целевому назначению. Их направили на проектирование и рекультивацию мусорных полигонов, на проект благоустройства парка семейного отдыха, на строительство дороги к Центру обработки данных ФНС России (17 млн выделяет регион, 1 млн – муниципалитет). Для ремонта тротуаров выделено дополнительно 2 млн рублей, на круглосуточную охрану школ и детсадов (ЧОП днем и сторожа ночью) – 22 млн рублей.

Меняются статьи бюджета для финансирования спортшкол (без сокращения расходов): они выводятся из системы дополнительного образования для внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки. Напомним, что в ходе реорганизации к МАУ «Спортивная школа «Дубна» присоединяются МАУ «Спортивная школа «Дубна 1» и МАУ «Спортивная школа «Волна». Депутаты поддержали предложение главы г.о. Дубны Максима Данилова и выделили 5 млн рублей на участие спортсменов в выездных соревнованиях и закупку оборудования для спортивных объектов.

Кроме того, часть сэкономленных бюджетных средств поступит в резервный фонд и будет распределяться по мере необходимости.

Еще одно важное решение – принятие в новой редакции положения о муниципальном земельном контроле. Как пояснил председатель Совета депутатов Сергей Куликов, у муниципалитета появились полномочия создать комиссию, которая будет следить за соблюдением правил землепользования с возможностью составлять протокол об административном правонарушении. Это позволит наладить постоянный контроль за использованием земель на территории городского округа.

Полные версии всех решений Совета депутатов будут размещены на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Дубны.