Поэты сочинили российское государство

Когда государство процветает, в нём много цветов и поэтов,

а когда находится в упадке – много пыли и чиновников. (Древняя китайская поговорка)

"Любовью и единением спасёмся”. (Сергий Радонежский)

“Без стихов любити Руси не быти” (Евгений Евтушенко).

Прежде, чем высказать свои мысли, хочу дать слово великим и более опытным. Тем более, что всё что я хотел сказать, они уже сказали и мне остаётся только присоединиться к их суждениям. Так получилось, что задумывая эту статью, я вдруг понял, что ничего нового (своего) сказать уже не получится. Но соглашаясь с предшественниками, я автоматически становлюсь их последователем, учеником и продолжателем. Вот это меня и радует - хоть таким способом вношу свою лепту в дело просвещения народа, зомбированного телеящиком и западной системой образования.

Толчком к этим заметкам послужило выступление писателя Захара Прилепина на канале НТВ 07.03.2018 “Уроки русского”. Он всю передачу озвучивал мою любимую мысль, которую я постоянно повторяю в своих выступлениях и в статьях: поэтов помнят дольше, чем политиков и чиновников, живших в одно время с ними. А слугам народа от поэзии – один вред: лишние заботы и головная боль. Это истина, не требующая доказательств. Мало того, всё что делают политики – им подсказывают поэты (литераторы): ставят диагноз и учат как надо действовать. Даже Ленин в анкетах в графе профессия всегда писал не “политик”, а “литератор”. Развал СССР тоже подготовили литераторы: Солженицын, Айтматов, Бондарев, Ахматова, Бродский, Вознесенский. Хотя свою роль в истории России каждый поэт понимал по-своему. Денис Давыдов говорил декабристам: если вы поднимете бунт, я вас разгонять приду. Окуджава и К* – приветствовали расстрел Дома правительства из танков в 1993.

300 лет династия Романовых тяготела к филологии: и сами любили побаловаться словом и были неравнодушны к сочинителям: одних приближали к себе, других травили. Екатерина Вторая переписывалась с ведущими философами Европы – Вольтером и Дени Дидро. Симеон Полоцкий и Василий Жуковский воспитывали царских наследников и вырастили двух самых неугомонных реформаторов: Петра Первого и Александра Второго. Внук Николая Первого был поэтом и писал стихи под псевдонимом КР.

Через десять лет после ухода из власти, 90% политиков никто вспомнить не сможет, да и не захочет, а поэтов цитируют, воспевают и гордятся ими веками: царь Давид, князь Игорь, Гомер, Данте, Шекспир, Шота Руставели, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Есенин, Бунин, Пастернак, Гамзатов, Евтушенко, Ахматова, Рубцов.

Поэты всегда выступали в качестве оракулов, пусть невольных, но предсказателей будущего. Слово поэта во все времена было первым – в науке, в политике, в искусстве, в религии. Даже первую Нобелевскую премию присудили именно поэту.

Если вернуться к давнему спору физиков и лириков, то он актуален для нашего специфического города и сегодня. Всего несколько цитат, из которых станет ясно, как говорят в Одессе, где физики и где поэты. В хорошем смысле этого выражения.

“Куда бы ни пришёл учёный – там уже побывал поэт… Поэт всегда опережает учёного”. (Сергей Капица, физик, математик, вице-президент РАЕН) “Я уверен, что математика и поэзия имеют одни корни”. (Михаил Ломоносов) “Поэт есть учитель математиков”. (Рене Декарт) “Поэзия есть колыбель науки”. (Фрэнсис Бэкон) “Поэт за секунду может оказаться там, куда философ будет идти столетия”. (Ф.Г.Лорка) “Сам мир устроен на тех же структурных принципах, что и стихотворение”. (Велимир Хлебников) Так что, если верить великим и знаменитым, то поэты (пусть даже непризнанные, непонятые и часто гонимые) всегда впереди - в их стихах отражаются все проблемы общества, мечты людей и просто жизнь. Недаром у нас стало крылатым выражение Евгения Евтушенко “Поэт в России больше, чем поэт”. А Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции сказал: “Если хоть одно твоё стихотворение кому-то понравилось, ты прожил жизнь не зря”. На место сошедших со сцены физиков можно смело поставить обнаглевших от безнаказанности политиков-чиновников и эффект будет ещё разительней.

В свете вышесказанного, оглядываю культурную жизнь в городе, и создаётся впечатление, что наши чиновники поголовно поют в хоре, играют в самодеятельном театре, занимаются бальными танцами и катаются на водных лыжах. Но редко ходят в церковь и давно не заглядывали в Библию, что совсем им не к лицу, учитывая то, что их начальство в Москве не вылезает из храмов. Откройте Библию, там коротко и ясно сказано: “В начале было Слово… И Слово стало плотно и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его…” (От Иоанна, 1:14) Неужели чистое русское родное слово уже никому не нужно в нашем городе? Разве у нас перестали ругаться матом и мужчины встают, когда входит женщина? Многие, особенно молодёжь, даже говорить грамотно не умеют. Послушайте, что они отвечают, когда у них берут интервью на улице журналисты с местного телевидения. Школа, перешедшая на европейскую систему обучения, на сплошное тестирование (ЕГЭ), скоро будет выпускать одних брокеров и дилеров. Все заняты добыванием денег и совсем забыли о душе.

У России, расположенной между Востоком и Западом, всегда был свой, особый путь развития. Москва и вся Россия – это Третий Рим, а четвёртому не бывать, как было заявлено ещё в 1523 году. Об этом много писали и философы, и поэты. Недаром русских называют богоизбранным народом. Достаточно вспомнить стихотворение “Скифы” Александра Блока, чтобы понять, кто мы такие.

Россия всегда жила идеей и побеждала с идеей. Будь то освобождение от захватчиков, покорение целины и космоса, построение коммунизма или поиск национальной идеи. Русский человек непредсказуем: на войну он идёт с песнями, замуж - в слезах, на смерть - рванув рубаху на груди, с гордо поднятой головой. Он может одновременно любить и ненавидеть, жалеть и наказывать. Поэтому русскую душу всегда и везде называли и называют загадочной. Такого понятия как английская, немецкая или французская душа нет. А русская есть! Её признал весь мир, о ней слагают легенды, ей завидуют, её изучают, о ней пишут книги и диссертации.

Поэтому, где бы ни жили русские, куда бы их ни забросила судьба, они всё равно остаются в душе русскими людьми. Душу ни обмануть, ни изменить нельзя. Она всегда будет болеть и скучать по Родине. Не все и не сразу это понимают, но это так. “Быть русским, любить Россию - это духовное состояние”, - записал в своём дневнике Михаил Пришвин. Хотя и среди русских встречаются исключения. Николай Лесков в своё время так сказал о нас: “Из русского человека, как из дерева - либо дубина, либо икона”.

Философ Розанов писал: “Посмотришь в глаза русскому – и всё о нём знаешь. А иностранцу смотришь в глаза – и ничего не понятно. Не видно в них ни судьбы, ни истории, ни будущего”.

Очень жаль, что в нашем вечно поющем и гоняющем на лыжах городе до сих пор нет литературной газеты, которая освещала бы поэтическую и культурную жизнь. Те редкие странички в трёх местных газетах, изредка печатавшие стихи и рассказы, давно приказали долго жить. Их место заняла реклама. Поэтому грустно и больно смотреть по телевизору на “отцов города”, когда они в прямом эфире сокрушаются по поводу бескультурья и варварства отдельных жителей наукограда. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. В Европе ведь чисто на улицах не потому, что там за каждым прохожим бегают дворники c мётлами, а потому, что там не мусорят. Ещё профессор Преображенский в “Собачьем сердце” популярно объяснил, откуда у нас начинается разруха. От увеличения количества дворников и полицейских на улицах, жизнь в городе не улучшится. О душе надо больше думать, о воспитании, о нравственности. И в нашем университете давно пора готовить не одних юристов и программистов.

А если следовать знаменитой фразе Евтушенко – “Поэт в России больше, чем поэт”, то городским чиновникам надо начинать день не с кофе и анекдотов, а с чтения стихов. Они, как молитва, очищают душу. Начать хотя бы с классиков, а там, глядишь, вспомнят и о наших земляках-поэтах, которым посвящается эта статья.

Пусть где-то плывут кривотолки

О том, что им ближе грехи, -

Любите поэтов!

И с полки

Почаще берите стихи. (Татьяна Кузовлева)

Я по натуре оптимист и до сих пор убеждён в победе добра над злом. Поэтому уверен, что когда чиновники в России запретят бумагу и ручки, поэты будут писать стихи на бересте, на досках и камнях. Всё это уже было в истории - как только не запрещала власть поэтов, а поэзия и литература до сих пор живы. И люди вопреки всему снова и снова приходят на вечера, встречи, фестивали и прочие народные посиделки.

А вообще, заметки эти грустные. Если внимательно посмотреть на текст, то я ни разу нигде не поставил восклицательный знак. Радоваться-то пока нечему.

В 2015 году чиновники вообще вычеркнули из классификатора профессий два наших любимых слова: поэт и писатель. Теперь никому в трудовую книжку уже не внесут такую запись. Наши дети и внуки будут жить без поэтов и писателей. Наверно, придумают для них какое-нибудь другое наименование: бумагомаратель, стихоплёт, придумщик, сочинитель историй и т.п. Это издевательство над русским народом, над его историей и великой литературой из той же серии, что творят уже тридцать лет дерьмократы по указке Запада. Беда в том, что они в силу своей глупости и продажности, вместо водопровода (чтобы напоить россиян чистой водой свободы) подключились к западной канализации и вся европейская вонь и грязь полилась на наши головы – в культуре, в образовании, в экономике, в спорте, в семейных отношениях.

Наш дубненский поэт Сергей Гор знает себе и своим друзьям цену в современной непростой жизни:

Поэт не тот, кто вспашет и посеет.

И, тем не менее, он совесть, ум и честь.

Уйдём - и свято место опустеет.

Незаменимых в этом мире есть!

А четверостишие из стихотворения “Судьба”, отражает, на мой взгляд, его жизненное кредо:

Не в обиде я на судьбу свою,

Что досталась такая, полосками.

Всё доделаю, вытерплю, выстою,

Только сроки уж больно жёсткие.

На самые сложные вопросы, которыми мучаются все думающие люди, Сергей Гор отвечает с присущим ему тонким юмором и мудрой назидательностью в своих стихах (“Наследство”):

Каюсь, вылезал я за каноны,

Что-то упустил, не обозначил.

В кружево сонета и канцоны

Нить суровой жизни присобачил.

Баловался ритмом, рифмой грешен,

С ямбом и хореем был не дружен.

Кем-то грубо мой язык подвешен,

Но другой и даром мне не нужен.

По рубцам израненного сердца

Голым нервом крестиками штопка.

Из всего убогого наследства -

Лишь стихов недопитая стопка.

В год литературы, объявленный Президентом в стране, по моим грустным наблюдениям, закончился Серебряный век дубненской поэзии (1980-2015). Если вспомнить с чего всё начиналось и как развивалось, то картина будет пёстрая и не очень весёлая. Дубненские поэты за всю историю города так и не смогли объединиться в единую организацию, всегда делились на какие-то кланы и группы. Даже во времена СССР и всесильного Союза писателей у нас каждый был только за себя.

В городских газетах в 1980-2000-е года регулярно печатались большие подборки стихов. Составителями выступали Валентина Колесникова, Нина Золотухина и Любовь Майорова. По этим страничкам можно проследить становление и взросление многих наших поэтов. В 1995 году организовался литературный клуб при большеволжском ДК “Маяк”, просуществовавший десять лет и успевший выпустить два сборника стихов своих авторов (1997 и 2003).

Но самое грустное в том, что в Дубне, как и в стране и во всём мире, падает интерес к поэзии. На поэтические вечера приходит в основном поколение, получившее образование ещё в СССР. Стихи и рассказы пишем в свободное от работы время. Поэты больше не нужны государству, в отличие от брокеров, дилеров, хакеров и прочих менеджеров всех мастей.

Кстати, для обывателя от поэзии пользы тоже никакой нет. Но иногда, когда лежишь летом в разноцветных полевых травах или идёшь по осеннему лесу с корзинкой, то становится так хорошо на душе и на сердце, что сами собой вспоминаются и шепчутся строки Пушкина, Тютчева, Есенина – и хочется жить и радоваться самому, и дарить эту радость другим людям. Пользы от этого вроде бы тоже никакой. Но жить всё равно очень хочется. И не мне одному.

Подводя черту, можно сказать, что самодеятельных поэтов в городе много, стихи пишутся, поэтические вечера проводятся, но радости от этого всё меньше и меньше. Нет притока свежей крови в поэзию. Молодёжь мало пишет и читает стихи, а власть не заинтересована в поддержке местных поэтов. Образно говоря, Серебряный век дубненской поэзии (1980-2015) закончился. Тот драйв и веселье, что были в последние годы, уже никогда не повторятся. Для этого нет ни ярких личностей в городе, ни меценатов, ни предпосылок.

Поэзия всегда была тесно связана с русским языком и жизнью народа. И если в одном месте пытались разорвать эту связь, то рассыпалась вся жизнь сразу и везде. Примеров этому великое множество. Вот лишь один из них.

Маршал Г.К. Жуков не любил море, моряков и лично адмирала Николая Герасимовича Кузнецова. За то, что на флоте порядок и дисциплина были всегда выше, чем в сухопутных частях. И Жуков пошёл по пути адмирала Шишкова, решив унизить и уничтожить авторитет Кузнецова с помощью русского языка. Ему не нравилось, что моряки говорят на каком-то жаргоне, коверкая великий и могучий язык. Будучи министром обороны СССР, он приказал Кузнецову начать на флоте борьбу за чистоту русского языка – заменить весь профессиональный сленг на русские слова. Камбуз – кухня, трап – лестница, вахта – дежурство, комингс – порог, мили и кабельтовы заменить верстами и саженями, скорость в узлах на км в час и т.д. Моряки пришли в ужас. Кроме переучивания всех наших моряков, надо было решить, как переговариваться с иностранцами при заходе в их порты, перерисовать все карты морей, где расстояния были указаны в милях и т.п.

Моряков спас случай. Страной руководил такой же дуролом Хрущёв, который в борьбе за власть, снял Жукова с поста министра. По иронии судьбы Жуков в этот момент находился в ненавистном ему море – на крейсере Черноморского флота следовал в Югославию с дружественным визитом. Судьба по-своему хранит русский язык от таких катаклизмов. Однако ползучее наступление на него идёт постоянно и со всех сторон.

Об этом с юмором, но очень точно написал Игорь Губерман в одном из своих гариков:

Зря нас душит горечь или смех,

Если учат власть интеллигенты:

В сексе понимают больше всех

Евнухи, скопцы и импотенты.

Патриарх Кирилл, в своих выступлениях часто встаёт на сторону поэтов и писателей. Вот почти дословно одна из его речей в 2010 году. “Демократы довели наше общество до духовной инфляции. Они внушают – главное экономика, вот всё построим, всех накормим, а потом возьмёмся и за воспитание народа. Опыт показал, что это не так. Богатство у людей уже есть, а совести и души нет”.

По официальным данным (которым верить никак нельзя, исходя из российского опыта), в 2008 году 40% россиян не прочитали ни одной книги. (Вокруг меня 90% знакомых, которые даже газет не читают, а о книгах и разговора нет.) По другим данным, 80% книжного ажиотажа (выпуск и продажа книг) приходится на два города – Москву и Санкт-Петербург. Остальная Россия ничего не читает, да и книги до неё при нынешних смешных тиражах просто не доходят. А у библиотек нет денег их покупать.

Россия из некогда самой читающей страны мира быстро и уверенно превращается в полуграмотную сырьевую колонию Запада. О каком духовном возрождении тут можно говорить? Из кого будем растить новых поэтов и писателей? Из неграмотного, забитого жизнью быдла? 80% программ “Пусть говорят” Андрея Малахова смотреть невозможно: в глубинке России живёт пьянь, драчуны, наркоманы, бездомные, проститутки, воры, бандиты. И Малахов каждый вечер всё это смакует, делая вид, что хочет помочь несчастным людям. Остальные говорящие головы из ящика тоже рвут жилы, пытаясь влить свою кружку дёгтя в нашу российскую бочку мёда.

И в заключение – опять о сказке. Сказка в России символизирует новую светлую и беззаботную жизнь. Веками наши предки мечтали жизнь сделать сказкой и до сих пор у большинства это не получается. Лишь у избранных жизнь превращается в сказку, и они в ней недолго живут, на зависть всем остальным.

Несколько поколений советских людей начинали жизнь песней “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…”, но так и уходили, не осуществив свою мечту. Судя по темпам, с какими Россия встаёт с колен и разгибает согнутую спину, то и наше поколение не успеет пожить в сказке. От этого поэты и писатели не перестанут мечтать. Если не мы, то кто же расскажет остальным, какая она должна быть эта сказка.

Запад и США заставляют нас всё время каяться в своих грехах и обливать грязью свою историю. Хотят превратить нас в Иванов не помнящих родства, в айтматовских манкуртов. Но без исторической памяти мы никогда не станем единой нацией. Не подтвердим своё историческое предназначение – богоизбранного народа с особым языком, культурой, обычаями. Потомки нам этого не простят.

Жизнь в России по-прежнему идёт своим ходом, не обращая внимания на наши к ней призывы, о чём ещё в 1992 году написала поэт Лариса Тараканова:

Поговорили. Разошлись.

Одних любя. Иных ругая.

С одной бедой разобрались,

Глядь - замаячила другая.

Пошли стучать в колокола,

Взывать к раздавленному Богу:

Пускай из тёмного угла

Укажет ясную дорогу.

А жизнь кипела и текла,

Меняла облики и краски.

И совершалась как могла -

Без назиданий и указки.

Кто-то сказал, что поэты – как малые дети и относиться к ним надо соответственно. Здесь главное – успеть встретить поэта и подружиться с ним, когда он на взлёте, в зените своей популярности. Не знаю как другим, а мне с этим в Дубне сильно повезло.

Руководитель Литературного объединения г. Дубна , член Союза писателей России Александр Воронин

12.09.2018 г.