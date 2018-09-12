Организовать новое производство в ОЭЗ «Дубна» станет быстрее и проще

В настоящее время резиденты особой экономической зоны «Дубна» для реализации своих проектов либо арендуют помещения в Инновационно-технологическом центре на левом берегу, либо строят собственные научно-производственные объекты. Заполненность единственного на данный момент ИТЦ сегодня составляет уже более 90%, а у стартапов или небольших компаний просто нет возможности на начальном этапе вкладывать немалые средства в строительство. Ситуация должна кардинально измениться уже в ближайшее время: сдача в эксплуатацию еще двух ИТЦ запланирована на правом берегу - в конце этого года, а на левом - на первый квартал 2019 года.

- ОЭЗ в Дубне пользуется большим спросом у высокотехнологичных технико-внедренческих и производственных компаний, поэтому идея строительства таких помещений обсуждалась давно, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – После расширения территории ОЭЗ мы сразу начали ее реализацию. Регион выделил на строительство инновационно-технологических центров субсидию в размере порядка миллиарда рублей. Управляющая компания ОЭЗ собирала заявки от резидентов. И сегодня эти помещения готовы арендовать уже около 30 компаний, а с их сдачей в эксплуатацию, желающих будет еще больше.

Новые современные центры идентичны по функционалу. Каждый состоит из двух одноэтажных производственных помещений, которые предназначены для организации в них лабораторий и сборочных производств из готовых деталей, а также трехэтажных административных корпусов, где предусмотрены офисы, комнаты переговоров и столовые.

- Общая площадь двух комплексов ИТЦ переменной этажности составит более 18 тыс. кв. метров, - рассказывает заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек. - В строящемся ИТЦ на правом берегу уже выполнена фундаментная часть, на производственных зданиях продолжаются кладка наружных стен, устройство монолитных колонн, балок и перекрытий этажей, ведутся другие работы. По офисной части возводится третий этаж. Также уже начато благоустройство территории и строительство наружных инженерных сетей для обеспечения функциональности этих зданий – хозяйственно-бытовой канализации, водопроводной и тепловой сетей, электрических кабельных линий. На левом берегу выполнена вертикальная планировка под устройство фундаментной части комплекса зданий, устраиваются плиты перекрытия офисной части помещений и армированные каркасы нулевого цикла производственных зданий.

Генеральный подрядчик, которому поручено завершение строительства данных объектов, компания ООО «АМТЕК» корректирует проектно-сметную документацию, в том числе, с внедрением в нее новых технологий и строительных материалов. Работы по возведению инновационно-технологических центров ведутся с четким соблюдением намеченных графиков. Так что у руководства Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» есть полная уверенность, что запланированные сроки ввода современных ИТЦ будут выдержаны и совсем скоро резидентам станет проще организовать новые предприятия и начать выпуск продукции, а их ряды пополнят компании, которым важно не только воспользоваться преимуществами ОЭЗ, но и приступить к производству в сжатые сроки.