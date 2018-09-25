О подаче тепла

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до конца дня определить дату запуска теплоснабжения. «На дворе осень набирает обороты. И прежде всего это почувствовали социальные учреждения, там, где находятся дети, - сказал Андрей Юрьевич. - Я прошу принять решение о дате включения отопления, особенно в детских садах, школах, поликлиниках. Мы всегда это делаем чуть раньше».

В Дубне подготовлена документация (паспорта готовности МКД, социальной сферы) ресурсоснабжающих организаций, документация согласована с Министерством ЖКХ и передана для получения паспорта в Ростехнадзор. Подача отопления в дошкольные образовательные учреждения произведена на 100%, в школах отопление включат 1 октября.

В медицинских учреждениях подключение к отоплению производится по заявкам.

С 1 октября будет произведено обеспечение нормативным теплоснабжением в полном объеме жилого фонда и социальных объектов.